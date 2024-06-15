День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому
16 июня многие отмечают день ангела. Следует поздравить с именинами близких, которых вы уважаете и цените.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 16 июня.
Кого поздравлять с именинами - список
- Михаил
- Константин
- Тихон
- Петр.
Поздравление с днем ангела прозой
- Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный проводник всегда защищает тебя, чтобы все твои мечты сбывались и жизнь наполнялась радостью и счастьем!
- От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы успех, удача и вдохновение сопровождали тебя во всех твоих начинаниях. Пусть с тобой всегда будут счастье, здоровье и благополучие в повседневной жизни. Пусть твоя мудрость и жизненный опыт помогают достичь новых вершин, а твои самые смелые стремления становятся реальностью в каждом мгновении радости и любви.
- Пусть в этот прекрасный день тебя сопровождают счастье, здоровье и мир в душе. Пусть каждый момент наполняется теплом, улыбками и добрыми воспоминаниями!
- В этот особый день желаю тебе здоровья, счастья и неистощимой энергии. Пусть каждый момент жизни станет мудрой установкой, а каждое испытание - возможностью вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху!
- Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью.
Красивые стихи на именины
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Привітання".