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День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому

Суббота 15 июня 2024 22:01
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День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

16 июня многие отмечают день ангела. Следует поздравить с именинами близких, которых вы уважаете и цените.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 16 июня.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Михаил
  • Константин
  • Тихон
  • Петр.

Поздравление с днем ангела прозой

  • Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный проводник всегда защищает тебя, чтобы все твои мечты сбывались и жизнь наполнялась радостью и счастьем!
  • От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы успех, удача и вдохновение сопровождали тебя во всех твоих начинаниях. Пусть с тобой всегда будут счастье, здоровье и благополучие в повседневной жизни. Пусть твоя мудрость и жизненный опыт помогают достичь новых вершин, а твои самые смелые стремления становятся реальностью в каждом мгновении радости и любви.
  • Пусть в этот прекрасный день тебя сопровождают счастье, здоровье и мир в душе. Пусть каждый момент наполняется теплом, улыбками и добрыми воспоминаниями!
  • В этот особый день желаю тебе здоровья, счастья и неистощимой энергии. Пусть каждый момент жизни станет мудрой установкой, а каждое испытание - возможностью вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху!
  • Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью.

Красивые стихи на именины

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Привітання".

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