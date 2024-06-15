День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому

16 июня многие отмечают день ангела. Следует поздравить с именинами близких, которых вы уважаете и цените.

Даруєм Вам у Ангела день!

Всю доброту, яка існує в світі,

Радості у Ваше серце,

А каратів так відерце,

І кохання не на слові,

Ангел вдома в тебе був,

Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Привітання".