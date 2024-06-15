День ангела 16 червня: кращі привітання, які сподобаються кожному

16 червня чимало людей відзначають день ангела. Варто привітати з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.

На многії і благії літа!

Даруєм Вам у Ангела день!

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Всю радість, що живе серед людей,

Всю доброту, яка існує в світі,

І добра у Вашу вдачу!

Ну і ще букет удачі,

Радості у Ваше серце,

І кохання не на слові,

І на твої іменини,

Ангел вдома в тебе був,

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Привітання".