День ангела 16 червня: кращі привітання, які сподобаються кожному
16 червня чимало людей відзначають день ангела. Варто привітати з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 16 червня.
Кого вітати з іменинами - список
- Михайло
- Костянтин
- Тихон
- Петро.
Привітання з днем ангела прозою
- Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний провідник завжди захищає тебе, щоб усі твої мрії здійснювались і життя наповнювалося радістю та щастям!
- Від щирого серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб успіх, удача і натхнення супроводжували тебе в усіх твоїх починаннях. Нехай з тобою завжди будуть щастя, здоров’я і добробут у щоденному житті. Нехай твоя мудрість і життєвий досвід допомагають досягти нових вершин, а твої найсміливіші прагнення стають реальністю в кожному миті радості та любові.
- Нехай у цей прекрасний день тебе супроводжують щастя, здоров'я та мир у душі. Нехай кожен момент наповнюється теплом, усмішками та добрими спогадами!
- У цей особливий день бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя стане мудрою настановою, а кожне випробування - можливістю зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху!
- Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками та освітлюють шлях до щастя.
Красиві вірші на іменини
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Привітання".