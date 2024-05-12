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Неделя чудес и радости: мечты этих знаков Зодиака вот-вот станут реальностью

Воскресенье 12 мая 2024 06:32
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Неделя чудес и радости: мечты этих знаков Зодиака вот-вот станут реальностью Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь уже с понедельника (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 13 по 19 мая, станет временем чудес и радости для представителей четырех знаков Зодиака. Их мечты начнут сбываться.

Какие знаки Зодиака будут счастливы на следующей неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Весы

Эта неделя ничем вас не огорчит. Вы сможете спокойно заниматься своими делами, веселиться и отдыхать. Однако без сюрпризов вы точно не останетесь. Уже на днях может сбыться ваша самая заветная мечта. Подумайте, чего вы хотите больше всего на свете.

Телец

Устоявшаяся фраза о новой жизни с понедельника может показаться банальной, но не сейчас. У вас действительно появится шанс получить награду за все свои старания и поверить в чудеса. Вы сможете найти новый источник дохода и насладиться счастливыми событиями.

Водолей

Внедряйте в свою жизнь новые подходы к решению сложных задач. И не забывайте о своих друзьях, они готовят для вас радостные новости. Излучайте позитив и вам ответят тем же, а исполнение мечты станет заслуженным поощрением за все ваши добрые поступки.

Лев

С понедельника в вашу жизнь ворвется настоящий праздник. Вы забудете о плохом и попрощаетесь с тем, что приносило вам огорчение. И не сомневайтесь в том, что мосты действительно нужно сжечь. Вас ждет неделя чудес и радости, доверьтесь Вселенной.

Напомним, недавно мы рассказывали, что трем знакам Зодиака повезет к концу весны.

К слову, также стало известно, какие знаки Зодиака найдут счастье всей своей жизни.

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