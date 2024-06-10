День ангела 11 июня: нежные и душевные поздравления для именинников
Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Именины бывают у каждого человека, однако не все знают, когда их праздновать. И если вы хотите поразить родственника, коллегу, друга или просто хорошего знакомого, не забудьте поздравить их с днем ангела.
У кого именины 11 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
День ангела празднуют:
- Мария
- Варфоломей
- Руслан
- Феодосия
- Богдан
- Иван
- Константин.
Поздравления с именинами в стихах на украинском языке
"Ми бажаєм Вам багато:
Щоб було щоденно свято,
Квітів купи, подарунків,
Найсерйозніших стосунків,
У долонях зірок з неба,
Грошиків ще більш, ніж треба,
До ста років молодіти,
Жити файно, легко жити!
З іменинами!".
СМС на день ангела
- "Поздравляю с именинами! Пусть сбываются мечты, пусть все вокруг радует тебя, вдохновляет и приносит самые яркие эмоции! Желаю приятных путешествий, лучших людей на твоем жизненном пути и море удовольствия от всего, что ты делаешь!"
- "Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья, вечной любви и взаимопонимания с близкими. Пусть в твоей жизни будет как можно меньше неприятностей и больше радостных событий. С днем ангела!"
- "Желаю море удачи и дачу у моря. А если серьезно, то хотелось бы пожелать душевного равновесия, мудрости, веры в себя. Пусть душа поет, а сердце радуется каждый день. Желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения".
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Znaki, Globalstroy.