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День ангела 11 июня: нежные и душевные поздравления для именинников

Понедельник 10 июня 2024 22:17
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День ангела 11 июня: нежные и душевные поздравления для именинников Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины бывают у каждого человека, однако не все знают, когда их праздновать. И если вы хотите поразить родственника, коллегу, друга или просто хорошего знакомого, не забудьте поздравить их с днем ангела.

У кого именины 11 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

День ангела празднуют:

  • Мария
  • Варфоломей
  • Руслан
  • Феодосия
  • Богдан
  • Иван
  • Константин.

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Ми бажаєм Вам багато:
Щоб було щоденно свято,
Квітів купи, подарунків,
Найсерйозніших стосунків,
У долонях зірок з неба,
Грошиків ще більш, ніж треба,
До ста років молодіти,
Жити файно, легко жити!

З іменинами!".

СМС на день ангела

  • "Поздравляю с именинами! Пусть сбываются мечты, пусть все вокруг радует тебя, вдохновляет и приносит самые яркие эмоции! Желаю приятных путешествий, лучших людей на твоем жизненном пути и море удовольствия от всего, что ты делаешь!"
  • "Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья, вечной любви и взаимопонимания с близкими. Пусть в твоей жизни будет как можно меньше неприятностей и больше радостных событий. С днем ​​ангела!"
  • "Желаю море удачи и дачу у моря. А если серьезно, то хотелось бы пожелать душевного равновесия, мудрости, веры в себя. Пусть душа поет, а сердце радуется каждый день. Желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения".

Кстати, недавно мы рассказывали, когда Мусульманский Новый год.

Кроме этого, ранее стало известно, почему люди стучат по дереву "на удачу".

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Znaki, Globalstroy.

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