День ангела 11 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників

Іменини бувають у кожної людини, проте не всі знають, коли саме їх святкувати. І якщо ви хочете вразити родича, колега, друга або просто гарного знайомого, не забудьте привітати їх з днем ангела.

У кого іменини 11 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Ми бажаєм Вам багато: Щоб було щоденно свято, Квітів купи, подарунків, Найсерйозніших стосунків, У долонях зірок з неба, Грошиків ще більш, ніж треба, До ста років молодіти, Жити файно, легко жити!

До слова, нещодавно ми розповідали, коли Мусульманський Новий рік.

Окрім цього, раніше стало відомо, чому люди стукають по дереву "на удачу".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Znaki, Globalstroy.