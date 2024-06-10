День ангела 11 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників
Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Іменини бувають у кожної людини, проте не всі знають, коли саме їх святкувати. І якщо ви хочете вразити родича, колега, друга або просто гарного знайомого, не забудьте привітати їх з днем ангела.
У кого іменини 11 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
День ангела святкують:
- Марія
- Варфоломій
- Руслан
- Феодосія
- Богдан
- Іван
- Костянтин.
Привітання з іменинами у віршах
"Ми бажаєм Вам багато:
Щоб було щоденно свято,
Квітів купи, подарунків,
Найсерйозніших стосунків,
У долонях зірок з неба,
Грошиків ще більш, ніж треба,
До ста років молодіти,
Жити файно, легко жити!
З іменинами!".
СМС на день ангела
- "Вітаю з іменинами! Нехай збуваються мрії, нехай усе навколо тішить тебе, надихає і приносить найяскравіші емоції! Бажаю приємних подорожей, найкращих людей на твоєму життєвому шляху та море задоволення від усього, що ти робиш!"
- "Вітаю з днем народження! Бажаю міцного здоров’я, безмежного щастя, вічного кохання та взаєморозуміння з близькими. Нехай у твоєму житті буде якнайменше прикрощів і якнайбільше радісних подій. З днем ангела!"
- "Бажаю море удачі та дачу біля моря. А якщо серйозно, то хотілося б побажати душевної рівноваги, мудрості, віри у себе. Нехай душа співає, а серце радіє за кожний день. Бажаю міцного здоров’я та прекрасного настрою".
До слова, нещодавно ми розповідали, коли Мусульманський Новий рік.
Окрім цього, раніше стало відомо, чому люди стукають по дереву "на удачу".
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Znaki, Globalstroy.