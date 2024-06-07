Почему люди стучат по дереву "на удачу"? Раскрытие тайны суеверия

Суеверие стучать по дереву для удачи распространено во многих культурах, но его происхождение до сих пор остается неопределенным. И хотя эта традиция существует с XIX века, нет единого мнения относительно того, как она возникла на самом деле.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, откуда пришел этот предрассудок и почему он так глубоко укоренился в сознании украинцев.

Психология стука по дереву

Мы совершаем ритуалы (или избегающее поведение), надеясь, что они помогут нам избежать неудачи или отвлечь от себя сглаз.

В исследовании, проведенном Чикагским университетом в 2013 году, ученые обнаружили закономерность в поведении своих испытуемых.

Искушая судьбу словами типа "я никогда не попаду в автомобильную аварию", каждый субъект либо стучал по дереву, бросал мяч (что не имеет никаких суеверий), либо держал мяч и ничего не делал.

Исследователи обнаружили, что субъекты, выполнявшие действие (а не просто держащие мяч), чувствовали, будто избежали несчастья .

Кэти Бэйрн Феллон и Шон Донован стучат по дереву в Овальном кабинете (фото: Википедия)

Языческие, христианские и более новые теории происхождения

Одно из объяснений этого предрассудка связано с древними языческими культурами, верившими, что духи и боги живут на деревьях.

Стук по стволам деревьев, вероятно, служил для пробуждения духов и призыва к их защите, но это также могло быть способом выразить благодарность за удачу.

Зачем стучать по дереву:

чтобы громкий звук отпугнул злых духов

чтобы вызвать добро на помощь

чтобы вибрации дерева укрепили ауру

Когда Киевскую Русь крестили, давние традиции не исчезли, а просто трансформировались.

Христиане часто связывают эту практику с крестным деревом от распятия Христа, поскольку первые кресты производились из дерева, в том числе нательные.

Некоторые исследователи считают стук по дереву более новым явлением. В своей книге "Знание игровой площадки" британский фольклорист Стив Роуд прослеживает эту практику к детской игре XIX века под названием "Тигги Тачвуд", в которой игроки были защищены от возможности быть пойманными каждый раз, когда они касались куска дерева, например, дверей или ствола дерева.

Хотя достоверно неизвестно, как возникло поверье "стучать по дереву", этот предрассудок остается популярным во всем мире и имеет разные вариации.

Например, турки часто дёргают за мочку уха и дважды стучат по дереву, чтобы отвлечь неудачу, а итальянцы говорят "прикоснуться к железу" с той же целью.

Другие способы отогнать злых духов

Если вы хотите избавиться от неудач или сохранить удачу, вот популярные практики, которые придерживаются во многих культурах: