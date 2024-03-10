RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 11 марта: трогательные поздравления до слез

Кого поздравлять с именинами 11 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - отличный повод поздравить друга, коллегу, маму или любимого человека. Если тот, кого вы цените, празднует именины, не жалейте теплых слов и пожелайте всего наилучшего, это можно сделать как в стихах, так и в прозе.

Кого поздравлять с именинами 11 марта и как сделать это до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Гумореска".

Кого поздравить с днем ангела 11 марта

В этот день именины празднуют: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

Так же следует поздравить с днем ангела тех, кого зовут так: Диана, Юрий, Севастян.

Как поздравить с именинами до слез

  • "Пусть благодатным остается всегда твой жизненный путь, пусть Бог бережет тебя от бед и злых намерений, пусть в этот светлый день твоей души - в день ангела, ангел направит тебя на истинный путь счастья и любви. Желаю мира и уважения, деяний на благо общества и искренней благодарности сердца за подаренную жизнь"

  • "В твой день ангела, когда засияла твоя звезда, пусть небеса дарят силы тела и души надежду, да непреклонна остается вера, да будет светлым и праведным твой жизненный путь, а за добрые твои деяния и щедрость твою Бог одарит тебя истиной любовью и счастьем"

  • "Именины - это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".

Красивое поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"З днем ангела вітаю!
Хай Господь допомагає
Подолати всі незгоди,
Всі проблеми і турботи,
В мирі жити кожен день,
Посміхатися щодень!".

Как оригинально поздравить с именинами - трогательно стихотворение на украинском языке

"В твій День Ангела, в цю світлу мить,
Нехай Господь тебе благословить,
Добро приходить у життя,
І Янгол-охоронець твій освітить шлях.

Хай будуть поруч друзі і близькі,
Дарують всі тепло тобі.
Любов наповнить серце, душу обігріє,
І справдиться таємна, світла мрія!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Масленица в 2024 году.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаПраздникиПраздники Украины