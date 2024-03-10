День ангела 11 березня: щемливі привітання до сліз

День ангела - чудовий привід привітати друга, колегу, маму або кохану людину. Якщо той, кого ви цінуєте, святкує іменини, не шкодуйте теплих слів та побажайте усього найкращого, це можна красиво зробити як у віршах, так і в прозі.
Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Гумореска".
Цього дня іменини святкують: Ян, Іван, Юхим, Єгор, Георгій, Василь, Сабіна.
Такаож слід привітати з днем ангела тих, кого звуть так: Діана, Юрій, Севастян.
"Хай благодатним залишається завжди твій життєвий шлях, хай Бог береже тебе від бід і злих намірів, хай у цей світлий день твоєї душі - в день ангела, ангел направить тебе на істинний шлях щастя і любові. Бажаю миру і поваги, діянь на благо суспільства і щирої подяки серця за подароване життя"
"В твій день ангела, коли засяяла твоя зірка, нехай небеса дарують сили тіла і душі надію, нехай непохитною залишається віра, нехай буде світлим і праведним твій життєвий шлях, хай за добрі твої діяння і щедрість твою Бог обдарує тебе істиною любов'ю і щастям"
"З днем ангела вітаю!
Хай Господь допомагає
Подолати всі незгоди,
Всі проблеми і турботи,
В мирі жити кожен день,
Посміхатися щодень!".
"В твій День Ангела, в цю світлу мить,
Нехай Господь тебе благословить,
Добро приходить у життя,
І Янгол-охоронець твій освітить шлях.
Хай будуть поруч друзі і близькі,
Дарують всі тепло тобі.
Любов наповнить серце, душу обігріє,
І справдиться таємна, світла мрія!".
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