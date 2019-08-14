Справа Зайцевої: що змінилося в рішенні апеляційного суду

У середу, 14 серпня, у Харківському апеляційному суді розглянули справу про смертельну ДТП у Харкові і вирок винуватцям – Олени Зайцевій та Геннадію Дронову.

Адвокат Олени Зайцевої просила суд пом'якшити покарання обвинуваченої до 5 років утримання у в'язниці і двох років без права водіння автомобіля з призначенням випробувального терміну. Адвокат Геннадія Дронова просив скасувати вирок щодо свого підзахисного і закрити виробництво.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (Колаж РБК-Україна)

Проте сторона обвинувачення, а також адвокати постраждалих висловилися про те, що вони проти зміни вироку по обом обвинуваченим. Один з представників потерпілих, Олександр Дрижанов, звернув увагу суддів на те, що вина Олени Зайцевої більше, ніж Геннадія Дронова.

Висновок завідувача кафедри ХМАПО Бориса Михайлова, який визнав, що Олена Зайцева перебувала в момент ДТП під впливом наркотичних засобів, долучили до справи в якості наукової думки, а не як доказ. Тому в повторній експертизі Олени Зайцевої було відмовлено.

Після того, як судді вийшли з нарадчої кімнати, вони оголосили свій вердикт. Обидві апеляції не були задоволені, вирок залишається в силі – Геннадій Дронов і Олена Зайцева будуть відбувати покарання у вигляді 10 років обмеження волі.

Олена Зайцева на засіданні суду (фото: 057.ua)

Крім того, обидва винуватця повинні будуть відшкодувати компенсацію в розмірі 450 тисяч гривень кожен. Єдина зміна, яку внесли судді –це співвідношення у позовах, замість 30/70 тепер буде 50/50.

Сергій Перепелиця, адвокат Геннадія Дронова, зазначив, що його не задовольнило рішення апеляційного суду.

"Касаційне оскарження буде, але після ознайомлення з вироком", - сказав він. Його підзахисний звернувся до ЗМІ і попросив підтримки, а також звернувся до президента України Володимиру Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що захист Олени Зайцевої розповів в суді, наскільки вона винна.

А також розповідали про те, що у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова намітилися невеликі зрушення.