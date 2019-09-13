Справа Зайцевої та Дронова: у розслідуванні почався новий скандал

У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були засуджені на 10 років за вчинення смертельної ДТП в місті Харкові, несподіваний поворот. Суд закрив справу проти експертів з науково-дослідного інституту Бокаріуса, які так і не змогли встановити швидкість, з якою рухалася Олена Зайцева в момент вчинення аварії. Деталі скандального засідання розповіла журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця намагався оскаржити в суді закриття провадження у справі експертів, які так і не змогли зробити ґрунтовну експертизу про те, яка швидкість була у автомобіля Олени Зайцевої, хто першим з обвинувачених порушив ПДР і створив небезпеку, відповідно, не було можливості встановити тяжкість порушення і ступінь вини кожного.

Однак слідчий Нацполиции в Харківській області Ваге Коцінян вирішив, що справу треба закрити і суддя Валентина Божко з ним погодилася.

"Адвокат Дронова, звичайно, оскаржить в апеляції закриття виробництва, буде намагатися змінити підслідність, домагатися призначення незалежної експертизи, яка врешті-решт визначить, чи була можливість у експертів харківського НДІ судових експертиз імені Бокаріуса встановити: швидкість Лексуса, хто першим порушив і створив небезпеку - Зайцева або Дронов, тяжкість порушення і ступінь вини обох, межі перехрестя", - написала Доцяк і надала документ із суду.

Скріншоти (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які умови в колоніях у Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

А також розповідали про те, що у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова новий поворот.