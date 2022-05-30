Ці 7 звичок призводять вас до швидкого старіння: не робіть так

Є кілька факторів і звичок, які змушують нашу шкіру старіти швидше.

Яких же правил потрібно дотримуватися, щоб трохи стримати старіння

УФ-випромінювання сонячного світла. З ним допоможе впоратися використання сонцезахисного крему і уникнення перебування на сонці в найспекотніші години.



Забруднення повітря, включаючи озон і тверді частинки.



Вживання тютюну. Курці знають, як це шкідливо, але не хочуть кидати. Знайте, куріння - ворог красивої шкіри.

"Неправильна" дієта, в якій не вистачає антиоксидантів і необхідних поживних речовин. Цукор є ворогом красивої шкіри, варто його обмежити.



Стрес. Стрес збільшує вироблення вільних радикалів і пошкодження ДНК, які відповідальні за старіння шкіри.

Недолік сну. Одне експериментальне дослідження показало, що недосипання позначається на красі очей, рота і повік (червоні, опухлі очі, темні кола під очима, більш бліда шкіра і більше зморшок/тонких ліній).



Високі температури. Високі температури сприяють старінню шкіри (тепловому старінню). Це добре спостерігається на руках пекарів і на обличчі склодувів.

Також сюди можна віднести вживання алкоголю і наркотиків.