Ці 7 звичок призводять вас до швидкого старіння: не робіть так
Є кілька факторів і звичок, які змушують нашу шкіру старіти швидше.
Про це пише видання Quora.
Яких же правил потрібно дотримуватися, щоб трохи стримати старіння
УФ-випромінювання сонячного світла. З ним допоможе впоратися використання сонцезахисного крему і уникнення перебування на сонці в найспекотніші години.
Забруднення повітря, включаючи озон і тверді частинки.
Вживання тютюну. Курці знають, як це шкідливо, але не хочуть кидати. Знайте, куріння - ворог красивої шкіри.
"Неправильна" дієта, в якій не вистачає антиоксидантів і необхідних поживних речовин. Цукор є ворогом красивої шкіри, варто його обмежити.
Стрес. Стрес збільшує вироблення вільних радикалів і пошкодження ДНК, які відповідальні за старіння шкіри.
Недолік сну. Одне експериментальне дослідження показало, що недосипання позначається на красі очей, рота і повік (червоні, опухлі очі, темні кола під очима, більш бліда шкіра і більше зморшок/тонких ліній).
Високі температури. Високі температури сприяють старінню шкіри (тепловому старінню). Це добре спостерігається на руках пекарів і на обличчі склодувів.
Також сюди можна віднести вживання алкоголю і наркотиків.
Як ми раніше повідомляли, ця форма брів дозволить вам виглядати молодше своїх років.
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