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Ці 7 звичок призводять вас до швидкого старіння: не робіть так

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Понеділок 30 травня 2022 14:22
Ці 7 звичок призводять вас до швидкого старіння: не робіть так Фото: ці звички змушують швидше старіти шкіру (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Є кілька факторів і звичок, які змушують нашу шкіру старіти швидше.

Про це пише видання Quora.

Яких же правил потрібно дотримуватися, щоб трохи стримати старіння

УФ-випромінювання сонячного світла. З ним допоможе впоратися використання сонцезахисного крему і уникнення перебування на сонці в найспекотніші години.

Забруднення повітря, включаючи озон і тверді частинки.

Вживання тютюну. Курці знають, як це шкідливо, але не хочуть кидати. Знайте, куріння - ворог красивої шкіри.

"Неправильна" дієта, в якій не вистачає антиоксидантів і необхідних поживних речовин. Цукор є ворогом красивої шкіри, варто його обмежити.

Стрес. Стрес збільшує вироблення вільних радикалів і пошкодження ДНК, які відповідальні за старіння шкіри.

Недолік сну. Одне експериментальне дослідження показало, що недосипання позначається на красі очей, рота і повік (червоні, опухлі очі, темні кола під очима, більш бліда шкіра і більше зморшок/тонких ліній).

Високі температури. Високі температури сприяють старінню шкіри (тепловому старінню). Це добре спостерігається на руках пекарів і на обличчі склодувів.

Також сюди можна віднести вживання алкоголю і наркотиків.

Як ми раніше повідомляли, ця форма брів дозволить вам виглядати молодше своїх років.

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