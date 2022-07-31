Робіть це щоразу, коли змиваєте унітаз, і вирішите величезну проблему

Очищення унітазу дуже важлива, але малоприємна, процедура. Адже в "білому другові" накопичується чи не найбільше бруду у всій нашій квартирі. Якщо ви накриватимете кришкою унітаз, коли спускатимете воду, це полегшить вам життя.
Як правильно очистити унітаз, пише SantePlus.
Очищення кавовою гущею. Вилийте гущу у літр води кімнатної температури, злийте в унітаз і змийте воду.
За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально буде використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.
Очищення бачка за допомогою оцту. Не зливаючи воду з бачка, налийте туди оцет. Потім залиште суміш оцту та води на ніч у вашому туалетному бачку.
Наступного дня змийте бачок і перекрийте кран, щоб вода туди не надходила. Потім видаліть залишки іржі та нальоту за допомогою губки чи щітки. Знову наберіть воду в бачок і змивайте, поки він не очиститься.
За допомогою часнику. Очистіть п'ять зубчиків часнику і покладіть їх прямо в унітаз. Краще проводити цю операцію вночі, коли ви не користуєтеся унітазом. Наступного ранку просто змийте воду.
Роблячи таку процедуру тричі на тиждень, ваш унітаз завжди буде чистим від мікробів.
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