Робіть це щоразу, коли змиваєте унітаз, і вирішите величезну проблему

Очищення кавовою гущею. Вилийте гущу у літр води кімнатної температури, злийте в унітаз і змийте воду.

За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально буде використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.

Очищення бачка за допомогою оцту. Не зливаючи воду з бачка, налийте туди оцет. Потім залиште суміш оцту та води на ніч у вашому туалетному бачку.

Наступного дня змийте бачок і перекрийте кран, щоб вода туди не надходила. Потім видаліть залишки іржі та нальоту за допомогою губки чи щітки. Знову наберіть воду в бачок і змивайте, поки він не очиститься.

За допомогою часнику. Очистіть п'ять зубчиків часнику і покладіть їх прямо в унітаз. Краще проводити цю операцію вночі, коли ви не користуєтеся унітазом. Наступного ранку просто змийте воду.

Роблячи таку процедуру тричі на тиждень, ваш унітаз завжди буде чистим від мікробів.