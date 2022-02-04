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Що робити, коли завиють сирени: киянам розповіли про алгоритм поведінки у разі НС

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 21:06
Що робити, коли завиють сирени: киянам розповіли про алгоритм поведінки у разі НС Фото: табличка із зазначенням місця бомбосховища у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в разі надзвичайної ситуації будуть включені сирени, щоб привернути увагу громадян, а також оснащені гучномовцями автомобілі. У Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли про алгоритм дій жителів і гостей столиці в таких випадках.

Про це передає "Укрінформ".

Самі сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!" Якщо ви їх почуєте, потрібно терміново включити телевізор, радіо, інші передавальні пристрої, і слухати повідомлення та інструкціями.

Крім сирен, оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть авто, обладнані гучномовцями.

"Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок", - розповіли в Департаменті.

Такі повідомлення міститимуть:

  • інформацію про надзвичайну ситуацію,
  • про місце і час виникнення надзвичайної ситуації,
  • про територію (район, масив, вулицю, будинок та інше), що потрапляє в зони ураження,
  • порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо.

"Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації - вберегти і захистити якомога більше людей", - зазначили в КМДА.

Зараз влада Києва спланувала використання понад 500 сховищ і 4500 об'єктів подвійного призначення, серед яких 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів та інше.

Такі захисні споруди можуть укрити трохи більше ніж 2 мільйони людей.

Нагадаємо, раніше "РБК-Україна" розповідала в новому матеріалі, в якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни.

Також ми писали про те, що нещодавно в Запоріжжі батьків школярів закликали купити свічки для бомбосховища на випадок вторгнення Росії.

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