Что делать, когда завоют сирены: киевлянам рассказали об алгоритме поведения в случае ЧС

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включены сирены, чтобы привлечь внимание граждан, а также оснащенные громкоговорителями автомобили. В департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.

Об этом передает " Укринформ ".

Сами сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" Если вы их услышите, нужно срочно включить телевизор, радио, прочие передающие устройства, и слушать сообщения и инструкциями.

Кроме сирен, оповещения и информирование населения о дальнейших действиях будут делать авто, оборудованные громкоговорителями.

"Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями", - рассказали в Департаменте.

Такие уведомление будут содержать:

информацию о чрезвычайной ситуации,

о месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации,

о территории (районе, массиве, улице, доме и прочее), которая попадает в зоны поражения,

порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д.

"Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации –- уберечь и защитить как можно больше людей", - отметили в КГГА.

Сейчас власти Киева спланировали использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, среди которых 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и прочее.

Такие защитные сооружения могут укрыть чуть более 2 миллионов человек.