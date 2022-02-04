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Что делать, когда завоют сирены: киевлянам рассказали об алгоритме поведения в случае ЧС

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 21:06
Что делать, когда завоют сирены: киевлянам рассказали об алгоритме поведения в случае ЧС Фото: табличка с указанием места бомбоубежища в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включены сирены, чтобы привлечь внимание граждан, а также оснащенные громкоговорителями автомобили. В департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.

Об этом передает "Укринформ".

Сами сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" Если вы их услышите, нужно срочно включить телевизор, радио, прочие передающие устройства, и слушать сообщения и инструкциями.

Кроме сирен, оповещения и информирование населения о дальнейших действиях будут делать авто, оборудованные громкоговорителями.

"Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями", - рассказали в Департаменте.

Такие уведомление будут содержать:

  • информацию о чрезвычайной ситуации,
  • о месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации,
  • о территории (районе, массиве, улице, доме и прочее), которая попадает в зоны поражения,
  • порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д.

"Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации –- уберечь и защитить как можно больше людей", - отметили в КГГА.

Сейчас власти Киева спланировали использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, среди которых 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и прочее.

Такие защитные сооружения могут укрыть чуть более 2 миллионов человек.

Напомним, ранее "РБК-Украина" рассказывала в новом материале, в каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне.

Также мы писали о том, что недавно в Запорожье родителей школьников призвали купить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России.

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