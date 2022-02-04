Что делать, когда завоют сирены: киевлянам рассказали об алгоритме поведения в случае ЧС
В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включены сирены, чтобы привлечь внимание граждан, а также оснащенные громкоговорителями автомобили. В департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.
Об этом передает "Укринформ".
Сами сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" Если вы их услышите, нужно срочно включить телевизор, радио, прочие передающие устройства, и слушать сообщения и инструкциями.
Кроме сирен, оповещения и информирование населения о дальнейших действиях будут делать авто, оборудованные громкоговорителями.
"Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями", - рассказали в Департаменте.
Такие уведомление будут содержать:
- информацию о чрезвычайной ситуации,
- о месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации,
- о территории (районе, массиве, улице, доме и прочее), которая попадает в зоны поражения,
- порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д.
"Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации –- уберечь и защитить как можно больше людей", - отметили в КГГА.
Сейчас власти Киева спланировали использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, среди которых 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и прочее.
Такие защитные сооружения могут укрыть чуть более 2 миллионов человек.
Напомним, ранее "РБК-Украина" рассказывала в новом материале, в каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне.
Также мы писали о том, что недавно в Запорожье родителей школьников призвали купить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России.