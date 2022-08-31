Фото: освітній омбудсмен закликав не показувати школи по ТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати в ефірах навчальні заклади з нагоди початку навчального року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.