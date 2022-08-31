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Освітній омбудсмен закликав не показувати школи по ТБ

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Середа 31 серпня 2022 15:33
Освітній омбудсмен закликав не показувати школи по ТБ Фото: освітній омбудсмен закликав не показувати школи по ТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати в ефірах навчальні заклади з нагоди початку навчального року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їх назви та місцезнаходження", - пише Горбачов.

За словами освітнього омбудсмена, це необхідно з метою безпеки в умовах війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві в деяких школах навчання проходитиме не лише у дві зміни, а й у три.

Також нещодавно з'явився графік канікул для учнів.

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