Визначити вагітність можна до затримки: основні ознаки

Визначити, що ви вагітні, можна й до основного "симптому" - затримки менструального циклу. Які ж основні ознаки, що у вашому тілі зароджується нове життя?

Лікарі кажуть, що ранні симптоми ви можете відчути ще за тиждень до початку менструації, адже з моменту зачаття в організмі жінки починаються зміни.

Найчастіше ви можете відчувати чутливість до запахів, втому, збільшення, набряклість і чутливість грудей.

Нудота

Такий стан часто називають "ранковою нудотою", але вона може виникати в будь-який час, навіть тривати протягом усього дня.

Це виникає тому, що через кілька тижнів після зачаття ваше тіло виробляє більше естрогену і прогестерону, що викликає нудоту або блювоту.

Втома

Однією з найпоширеніших ранніх ознак вагітності є сильна втома або виснаження. Якщо вас втомлюють звичні справи, хочеться спати, навіть якщо проспали 7-9 годин, ви можете бути вагітні.

Організм виробляє більше крові для підтримки майбутньої дитини, що може викликати втому та збільшити потребу в поживних речовинах.

Зміни грудей

У перші кілька тижнів вагітності ваші груди можуть стати важкими, чутливими, набряклими або ніжними. Деякі жінки відчувають цей симптом перед менструацією, тому його можна сплутати з ПМС. Якщо груди почали набрякати задовго до початку менструації, ви можете бути вагітні.

Якщо до того ж ареоли сосків потемніли і збільшилися - це точно ознака вагітності.

Кров'янисті виділення

Деякі жінки відчувають на ранніх періодах помічають виділення - від світло-рожевого до коричневого кольору. Вони можуть з'явитися десь за місяць до початку менструації.

Такий тип кров’янистих виділень називається імплантаційною кровотечею. Оскільки запліднена яйцеклітина прикріплюється до слизової оболонки матки, це може викликати роздратування та легку кровотечу.

Судоми

Ще однією ознакою ранньої вагітності, яку можна сплутати з ПМС або регулярними місячними, є судоми. Під час вагітності кровотік посилюється по всьому тілу. Збільшення кровотоку в матці може викликати судоми.

Ці судоми зазвичай легкі, але якщо вони стають достатньо сильними, вам слід звернутися до лікаря.

Зміни харчових переваг

У багатьох вагітних жінок через кілька тижнів після зачаття виникає тяга або відраза до їжі. Можливо, вам захочеться їсти те, що ви зазвичай не їсте. Ваші улюблені страви можуть раптом викликати у вас нудоту. Або ви можете зовсім втратити апетит.

Чутливість до запахів

У деяких жінок через вагітність посилюється нюх. Перебільшені реакції на певні запахи можуть бути пов'язані з ранковою нудотою та перевагами їжі. Запахи, які не дуже сильні для інших людей, можуть бути різкими і неприємними для вагітної жінки.

Часте сечовипускання

Після зачаття ваші нирки починають працювати інтенсивніше, щоб фільтрувати посилений приплив крові, що призводить до частішого сечовипускання. Цей симптом може виникнути безпосередньо перед затримкою місячних.

Легке запаморочення