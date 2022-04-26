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У абонентів "Київстар" у різних областях України зник мобільний зв'язок

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 23:16
У абонентів "Київстар" у різних областях України зник мобільний зв'язок Офіс "Київстар" (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Багато абонентів мобільного оператора "Київстар" відзначають відсутність покриття. У компанії підтверджують проблеми з можливістю здійснювати дзвінки і відправляти повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проблеми з мобільним зв'язком фіксуються у абонентів "Київстар" у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Чернігівській, Одеській областях. Технічна підтримка компанії повідомляє, що інженери вже працюють над усуненням проблеми. Про причини масового збою не повідомляється.

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