У абонентів "Київстар" у різних областях України зник мобільний зв'язок
Офіс "Київстар" (Фото: reuters.com)
Багато абонентів мобільного оператора "Київстар" відзначають відсутність покриття. У компанії підтверджують проблеми з можливістю здійснювати дзвінки і відправляти повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Проблеми з мобільним зв'язком фіксуються у абонентів "Київстар" у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Чернігівській, Одеській областях. Технічна підтримка компанії повідомляє, що інженери вже працюють над усуненням проблеми. Про причини масового збою не повідомляється.
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