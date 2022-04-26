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Київстар назавжди відключає українців від популярної послуги

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Вівторок 26 квітня 2022 10:59
Київстар назавжди відключає українців від популярної послуги Фото: Київстар відключає українців від однієї з послуг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Київстар оголосив від відключення однієї з функцій для клієнтів. Йдеться про юриста онлайн.

Про це компанія повідомляти на своєму сайті.

Коли відключать функцію

З 1 травня клієнти будуть відключені від цієї функції. Нагадаємо, що ця послуга з 1 березня стала безкоштовною для користувачів, а з травня припинить своє існування повністю.

Безкоштовні послуги Київстар

Під час війни Росії проти України великі мобільні оператори вирішили полегшити життя українцям і ввести деякі безкоштовні послуги.

Винятком не став і Київстар, оператор ввів безкоштовний доступ до Київстар ТВ для всіх абонентів всіх телеком операторів.

Окремо оператор дав 300 хвилин безкоштовно для дзвінків на номери інших операторів України медикам, які знаходяться в гарячих точках, також вони протягом місяця з моменту початку дії послуги можуть безкоштовно користуватися безлімітним інтернетом.

Також Київстар зарахував додаткові пакети послуг безкоштовно всім абонентам старше 60 років, людям з інвалідністю, що користуються тарифами "дзвінки для батьків" і "Інтернет для батьків".

Як ми раніше писали, шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему.

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