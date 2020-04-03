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В Україні посилюють карантин: що тепер заборонено робити

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 13:24
В Україні посилюють карантин: що тепер заборонено робити
В Україні посилюють карантин (фото: РБК-Україна)

Уряд затвердив нові правила поведінки під час карантину через коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус підсилюють ще більше. Щоб інфекція не розповсюджувлася так швидко уряд затвердив низку нових заходів, яких необхідно дотримуватися. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення Кабінету міністрів України найближчим часом буде офіційно опубліковано", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Нові правила карантину такі:

  • Заборонено переміщення групою більше двох осіб без урахування дітей;
  • Продовжено карантин для школярів, студентів, а також пенсіонерів;
  • Скоротиться кількість функціонуючих пунктів пропуску на кордонах України до 21;
  • Вводиться обов'язкова обсервація громадян, які перебувають в країну, терміном на 14 днів.
  • Не знаходитися на вулиці без документів.
  • Заборона ходіння в парки і спортивні майданчики.
  • Не можна бути в громадському місці без маски.

"Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більше, ніж двом особам, за виключенням осіб, які супроводжують дітей", - зазначив голова Кабміну.

Повний перелік заборон і обмежень уряд найближчим часом опублікує на своєму офіційному сайті.

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