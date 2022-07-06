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Що робити, якщо в капусти жовтіє і сохне листя: це допоможе врятувати врожай

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Середа 06 липня 2022 18:18
Що робити, якщо в капусти жовтіє і сохне листя: це допоможе врятувати врожай Чому жовтіє листя капусти (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто трапляються випадки, коли під час вирощуванні капусти її серцевина та листя можуть пожовтіти раніше часу. Це свідчить про серйозні помилки.

Як вчасно помітити та виправити проблему - читайте нижче.

Як врятувати врожай

Полив та освітлення

Капуста вважається вологолюбною культурою, але занадто сильно зволожувати ґрунт не варто. Зокрема, поливати капусту потрібно в міру просихання ґрунту.

Також під час посадки важливо, щоб грядки не затемнювалися будівлями чи деревами.

Кислотність ґрунту

Важливо стежити та не допускати, щоб ґрунт був надто кислий, адже врожаю не буде. Нормалізувати рівень pH можна за допомогою золи або доломітового борошна.

Підживлення

Пожовтіти листя капусти може при дефіциті підживлення. Зазвичай овоч може висохнути через брак азоту, фосфору та калію.

Крім цього, необхідно оглянути посадки на наявність хвороб та шкідників. Чим раніше буде помічено проблему, тим більший шанс врятувати капусту.

Хвороби

Якщо шкідників немає, тоді можливо капуста захворіла на фузаріоз.

Ознаками цього грибкового захворювання є пожовтіння листя і хлороз між жилками у нижній частині листя з подальшим масовим в'яненням і опаданням листя. Зазвичай фузаріоз уражає розсаду і дорослу капусту, вирощувану у відкритому ґрунті.

Щоб отримувати хороший урожай капусти, потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

  • Хвору розсаду не слід висаджувати у відкритий грунт. Це може заразити грунт, а грибок живе в грунті кілька років;
  • Збагатити склад грунту варто за допомогою вапна (1 кг на 4 м2);
  • Регулювати вологість грунту, правильно поливаючи;
  • Дотримуватися сівозміни. Не рекомендується висаджувати капусту на один і той же ділянку.

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