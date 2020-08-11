Чому не можна закушувати алкоголь шоколадом: лікар-гастроентеролог дала відповідь

Лікар пояснила, чому не можна поєднувати алкоголь з шоколадом (Колаж РБК-Україна)

Медик назвала всі серйозні наслідки поєднання алкоголю та солодощів

Під різні алкогольні напої люди вживають різні продукти в якості закуски. До горілки традиційно йдуть солоні продукти або жирні страви. А ось коньяк або шампанське часто закушують солодким, в тому числі й шоколадом. Лікар-гастроентеролог пояснила, чому цього робити не варто.

Вікторія Ходак, лікар-гастроентеролог пояснила, що організму потрібно більше часу на перетравлення алкоголю, який закушували солодким. Йому потрібно для цього більше часу, а це значить, що інтоксикація буде тривати довше. Про це пише "РІА Мелітополь".

"Солодке та алкоголь вступають у конкуренцію один з одним. Цукор енергетично більш цінний, ніж алкоголь, тому організм починає його переробляти в першу чергу. У підсумку спиртне переробляється повільніше, ніж зазвичай, і продукти його напіврозпаду довше затримуються в організмі, відповідно, сильніше симптоми інтоксикації", - пояснила медик.

Вона додала, що поєднання алкоголю і солодкого додає навантаження на підшлункову залозу і це призводить до сумних наслідків.

"Крім цього, торти або шоколад у поєднанні з алкоголем дають велике навантаження на підшлункову залозу. В деяких випадках це може мати дуже серйозні наслідки для здоров'я, невипадково на свята різко зростає кількість госпіталізацій через гострий панкреатит", - розповіла Вікторія Ходак.

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