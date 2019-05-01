Робить все по-своєму: Меган Маркл порушить ще одну традицію

Меган Маркл, яка з дня на день має народити свого первістка, вирішила порушити ще одну традицію, яка пов'язана з появою на світ дитини в королівській родині. Про це повідомляє видання Insider.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, вирішила відмовитися від випуску товарів, присвячених появі дитини на світ. В Royal Collection Trust повідомили, що найближчим часом не планується випускати нові лінійки товарів.

Проте раніше Royal Baby випускали особливі колекції в честь дня народження всіх трьох дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма: у 2013 році в честь принца Джорджа, у 2015 – на честь принцеси Шарлотти і в 2018 році – на честь принца Луї. Остання колекція досі доступна для замовлення на офіційному сайті.

Меган Маркл (

Експерт королівської сім'ї Річард Фітцуильямс вважає, що для Меган Маркл і принца Гаррі дана традиція – "занадто комерційна", до того ж вони вирішили зробити "все по-своєму".

Інші експерти не виключають, що герцоги Сассекські відмовилися від товарів на честь новонародженного, так як не хочуть привертати увагу громадськості до свого малюка. Також однією з причин називають той факт, що Меган Маркл звинувачували в марнотратстві і надмірному інтересі до американських традицій, а не до британських.

На думку колишнього представника королеви, Дікі Арбитера, вечірка в Нью-Йорку, яку Меган Маркл влаштувала на честь майбутнього малюка, показує те, що у герцогині Сассекської недостатньо патріотизму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл заборонили народжувати за її планом і перевезли в Кенсінгтонський палац.

А також розповідали про те, що Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.