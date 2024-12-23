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Как красиво развешать гирлянды в квартире, чтобы создать праздничное настроение

Понедельник 23 декабря 2024 10:15
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Как красиво развешать гирлянды в квартире, чтобы создать праздничное настроение Где в квартире стоит повесить гирлянды (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Праздничные гирлянды - это не только традиционный элемент декора, но и способ создать волшебную атмосферу уюта и тепла в доме. Однако важно не только выбрать качественные украшения, но и разместить их так, чтобы они гармонично дополняли интерьер.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает лучшие идеи для размещения праздничных гирлянд в вашем доме, которые помогут сделать праздник особенным.

Гирлянды на окнах

Размещение гирлянд на окнах - это классика, которая всегда добавляет дому очарования. Их можно прикрепить к карнизу, создав яркий световой водопад, или выложить узоры, которые будут видны как изнутри, так и снаружи.

Выберите теплый белый свет для элегантности или цветной - для веселого праздничного настроения. Также можно добавить маленькие звездочки или снежинки, что усилит эффект уюта.

Использование прозрачных занавесей вместе с гирляндами создаст эффект мягкого свечения, добавляя комнате романтичности. А если вы живете в частном доме, можно оформить световыми лентами также внешний контур окон.

Гирлянды на лестнице

Если в вашем доме есть лестница, украшение ее гирляндами станет стильным решением. Разместите светодиодную ленту вдоль перил или ступенек, создавая мягкое и равномерное освещение. Это не только добавляет уюта, но и подчеркивает форму конструкции, делая ее центральным элементом праздничного интерьера.

Дополнительно можно украсить гирлянду искусственной хвоей или шишками, чтобы создать естественный и стильный декор. Для большего эффекта выбирайте динамические гирлянды, которые меняют цвета или имеют режимы мерцания. Такое освещение прекрасно смотрится вечером, создавая в доме атмосферу сказки.

Как красиво развешать гирлянды в квартире, чтобы создать праздничное настроениеГирлянды могут украсить любую инсталляцию (фото: Freepik.com)

Гирлянды на мебели

Добавьте праздничного шарма вашей мебели, украсив ее гирляндами. Например, оберните светодиодной лентой изголовье кровати в спальне, создав романтический уголок для зимних вечеров.

Полочки, комоды или стеллажи также можно декорировать гирляндами, особенно если на них стоят праздничные сувениры или свечи. На кухне гирлянды можно разместить вдоль верхних шкафчиков или обернуть ими вытяжку, добавив кухонному пространству праздничности.

Гирлянды с мелкими лампочками прекрасно смотрятся на зеркалах - это придаст комнате больше света и объема. Даже простой диван станет нарядным, если разместить на нем праздничный плед и гирлянду, разложенную вдоль спинки.

Декор стен и дверей

Гирлянды могут украшать не только елку или мебель, но и стены и двери, становясь интересным акцентом в вашем интерьере. Расположите их в форме рождественского венка или волны, создав оригинальный световой рисунок. Можно прикрепить гирлянду к фоторамкам, чтобы подсветить дорогие сердцу снимки.

Или же создайте целую праздничную инсталляцию на стене: добавьте к гирлянде елочные украшения или небольшие сувениры. Дверные проемы можно обрамить светодиодами, которые будут приветствовать гостей еще до входа в комнату.

Как красиво развешать гирлянды в квартире, чтобы создать праздничное настроениеГирлянды создают сказочную атмосферу на праздники (фото: Freepik.com)

Праздничные инсталляции в бутылках и вазах

Если вы хотите создать стильный и одновременно простой декор, попробуйте использовать гирлянды для украшения стеклянных ваз или бутылок. Поместите мини-гирлянду на батарейках внутрь прозрачного сосуда, добавив туда декоративные элементы: елочные шарики, шишки или блестки.

Такая композиция выглядит современно и аккуратно, а главное - ее можно разместить где угодно: на полке, комоде или столе. Стеклянные банки с гирляндами также могут стать праздничными ночниками, создавая мягкий свет.

Этот декор особенно хорошо смотрится в минималистичных интерьерах, где акценты на свете добавляют завершенности. А если использовать несколько таких композиций вместе, вы получите целую инсталляцию.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Real Simple.

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