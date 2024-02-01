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Генсек НАТО Столтенберг претендует на Нобелевскую премию мира

Четверг 01 февраля 2024 07:55
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Генсек НАТО Столтенберг претендует на Нобелевскую премию мира Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Заместитель председателя Либеральной партии Норвегии Абид Раджа выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

По словам Раджи, генсек НАТО, неустанно работает ради мира в Украине и является главной силой мира за пределами Украины.

"За пределами Украины нет никого, кто работал бы для этого больше, чем он, благодаря изобретательности, логике и эмоциям - и никогда не уставал. Он неустанно работает ради мира в Украине, и за пределами Украины был и остается главной силой мира. Я так горжусь тем, что я норвежец, когда вижу Столтенберга на мировой арене", - сказал Раджа.

Абид Раджа заметил, что Столтенберг, - наиболее заслуживающий кандидат на Нобелевскую премию мира за 2023 год, благодаря его неустанным усилиям по установлению мира и демократии в Европе и во всем мире.

"Никто так не старался добиться мира и демократии в Европе и во всем мире за последний год, как Йенс Столтенберг. Дертфор, вполне естественно, что Левые предлагают, чтобы он получил нобелевскую премию мира в этом году", - говорит Раджа, который является вторым заместителем председателя Левых.

"Столтенберг - ключевая фигура в обеспечении мира в Европе. В прошлом году он неустанно работал над поиском решений, способных остановить войну в Украине. Он также служил связующим звеном между различными сторонами, участвующими в этом процессе.", - заявил Раджа.

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