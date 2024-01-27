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Часть украинцев может получить по 10 тысяч гривен от ООН: кто именно и как оформить

Украина, Суббота 27 января 2024 08:57
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Часть украинцев может получить по 10 тысяч гривен от ООН: кто именно и как оформить Фото: переселенцы могут получить по 10 800 от ООН (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые категории украинцев могут получить выплаты от ООН. Сумма пособия составляет 10 800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции в Telegram.

Выплаты предназначены для переселенцев, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. Речь идет об украинцах, которые относятся к уязвимым категориям населения.

Помощь предназначена семьям, которые:

  • имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • опекают детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями.

Какие документы нужны, чтобы подать заявку:

  • документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
  • налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);
  • любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • номер банковской карты для выплаты пособия;
  • личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных благотворительного фонда "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности можно на "горячей" линии Агентства ООН по делам беженцев по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Помощь украинцам во время войны

Напомним, что выехавшие из оккупации и зоны боевых действий переселенцы могут получить выплаты от государства. Также для внутренне перемещенных обустраивают общежития и другое бесплатное жилье в безопасных регионах Украины.

Сейчас денежную помощь в Украине получают 2,6 млн. граждан. Кабмин изменил порядок выплаты переселенцам.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какую помощь могут получить уехавшие из оккупации украинцы.

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