Декларації про доходи: кому і коли їх потрібно обов'язково подавати

Декларації про доходи подавати в Україні мають всі громадяни. Про це йдеться в статті 67 Конституції України. У 2020 році декларації про доходи потрібно подати за місцем проживання до 30 квітня.

Як пише видання "Сьогодні", всі громадяни України повинні відзвітувати за гроші, які були отримані в 2019 році. Основні податки за працівників платить роботодавець, але є й інші доходи, про яких потрібно повідомляти самостійно.

Кому потрібно подавати декларацію

"Якщо українці працюють офіційно в компанії, то їх податками займається роботодавець. Тому їм самостійно декларувати нічого не треба. Але в окремих випадках – при отриманні спадщини, продажу нерухомості, здачі житла в оренду, купівлі-продажу цінних паперів і так далі – доходи потрібно декларувати", - пояснила юрист Ірина Бугай.

Декларації слід подавати самостійно тим, хто працює у приватному наймі і отримує так звані "зарплати в конвертах" - це няні, репетитори, майстри по ремонту, садівники та інші робітники. Якщо вони не зареєстровані як фізична особа-підприємець, то їм потрібно скласти декларацію про доходи і заплатити 18% податку на доходи фізосіб і 1,5% військового збору.

Також задекларувати доходи потрібно тим, хто займається здачею в оренду житла. Якщо українець отримав спадщину не від близького члена сім'ї (від тітки, дядька чи іншого члена сім'ї, який не відноситься до першого ступеня споріднення) або не сплатив податок при отриманні, то йому також варто скласти декларацію.

Ще декларацію про доходи потрібно подавати таким категоріям:

- українці, які отримують доходи за кордоном

- фрілансери, які живуть в Україні і працюють на іноземні компанії

- заробітчани

Як подати декларацію

Заповнену декларацію можна особисто віднести в територіальний орган фіскальної служби, можна надіслати поштою або заповнити форму в "Електронному кабінеті платника податків"

Юристи відзначають, що відправляти поштою потрібно не менш ніж за 5 робочих днів до крайнього терміну подачі декларації, а у електронному кабінеті – не пізніше, ніж за годину до закінчення робочого дня.

Яке покарання буде за неподання декларації

Якщо громадянин України не подасть декларацію або заповнить її невірно – йому доведеться заплатити два штрафи. Перший штраф за протермінування або неподання – 170 гривень, якщо повторний штраф – то 1020 гривень (повторний штраф призначається, якщо протягом року декларант вже був оштрафований за таке порушення).

Другий штраф - за несплату податків, який складе 25% від суми і військового збору. Якщо людина сплачує податки самостійно, але пізніше встановленого часу – то йому доведеться заплатити ще 20% від суми податку. Також за несвоєчасну сплату податку нараховують пеню.

Якщо сума несплати податків перевищить 881 000 гривень, то українця можуть притягнути до кримінальної відповідальності.