У грудні Землю накриє найсильнішою магнітною бурею: коли чекати удару

Магнітна буря накриє Землю найсильнішим ударом напередодні дня Святого Миколая. Вона стане найсильнішою магнітною бурею в кінці року, що минає.

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, вплив магнітної бурі почне відчуватися вже 18 грудня і коливання будуть настільки сильними, що їх відчують навіть ті, хто не схильний до метеочутливості.

Бурі, яка накриє Землю 19 грудня, присвоєно статус G1, а це значить, що хвилювання магнітного поля у цей день може вплинути на роботу систем зв'язку, поведінку людей та їх самопочуття, а також на поведінку тварин.

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У людей може виникнути сильний головний біль, шум у вухах, перепади тиску, аритмія, сонливість, втрата працездатності, роздратування, депресивний стан, можуть бути порушення сну. Особливо небезпечні такі дні для тих, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Щоб знизити вплив магнітних коливань на самопочуття, потрібно добре висипатися в ці дні, обмежити в раціоні жирну і шкідливу їжу, алкоголь.

Треба пити не менше 2 літрів рідини в день, а каву замінити трав'яними чаями та компотами.

Фізичні навантаження варто зменшити та віддати перевагу дихальній гімнастиці та прогулянкам на свіжому повітрі. Для полегшення стану можна поплавати в басейні, прийняти контрастний душ або розслаблюючу ванну.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендуються більше відпочивати, уникати стресів, а необхідні ліки тримати під руками разом з водою.

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