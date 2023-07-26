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Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет, но только при определенных условиях

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Украина, Среда 26 июля 2023 09:22
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет, но только при определенных условиях Как выйти на пенсию в 50 лет (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине некоторые люди пенсионного или предпенсионного возраста могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет вместо 60. Для этого нужно иметь достаточно стажа и относиться к еще одной категории.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Воспользоваться таким преимуществом могут женщины, причем независимо от своей профессии или других факторов.

Однако для этого нужно отвечать нескольким требованиям:

  • родить пятерых и более детей
  • иметь 15 лет страхового стажа

Обратите внимание! Если мать детей вышла на пенсию в 50 лет, отец этим воспользоваться уже не может. А если женщина не оформила выплаты в этом возрасте, мужчина может сделать это на себя.

Но в то же время многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет и при наличии 20 лет страхового стажа.

Как оформить такую пенсию

Для этого нужно подать следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность
  • документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж
  • свидетельства о рождении детей или их паспорта

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда не ранее чем за один месяц до исполнения пенсионного возраста и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Если заявление было подано вовремя, выплаты будут поступать со дня, когда вам исполнилось 50 лет.

Что будет с пенсиями украинцев в августе

В марте прошел первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это более 10 миллионов украинцев.

Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний - в июле.

Таким образом больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии перечислены, должны получать обновленные суммы.

Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.

Перерасчет произвели для:

  • государственных служащих
  • работников местного самоуправления
  • народных депутатов
  • ученых
  • работающих пенсионеров
  • лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
  • людей, уволенных с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности)

Эти группы населения получат или уже получили повышение к своим пенсионным выплатам.

Раньше мы рассказывали, какую доплату за сверхурочный стаж могут получить украинцы.

Мы также писали, как пострадавшим от обстрелов одесситам получить компенсацию на восстановление жилья.

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