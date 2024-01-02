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Некоторые геймеры не смогут больше пользоваться Steam. Что изменилось на платформе

Вторник 02 января 2024 17:15
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Некоторые геймеры не смогут больше пользоваться Steam. Что изменилось на платформе Steam не будет работать на некоторых ОС (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Популярная игровая платформа Steam приостанавливает поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об изменениях, введенных в Steam.

При подготовке материала использовались следующие источники: Steam, Help.Steampowered.

Когда Steam перестанет работать на старых ОС

Недавно служба поддержки Steam сообщила, что с 1 января 2024 года платформа прекращает поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Следовательно, Steam-клиент на старых ОС не сможет получать обновления и последние настройки безопасности, а клиенты - необходимую техническую поддержку.

"Ожидается, что после 1 января 2024 года Steam-клиент и игры на этих старых ОС будут работать некоторое время без обновлений, но мы не можем гарантировать продолжение бесперебойной работы", - подчеркнули в компании.

Почему все изменилось и как помочь

По словам экспертов, указанные версии Windows "блокируют" из-за того, что базовые функции Steam нуждаются во встроенной версии Google Chrome (не работающей на старых версиях ОС).

"Компьютеры с этими операционными системами в случае подключения к интернету становятся уязвимыми к новому вредоносному программному обеспечению и другим эксплойтам и не будут получать обновления", - пояснили в службе поддержки.

Кроме того, вредоносные программы могут:

  • снижать скорость работы компьютера, Steam или игр
  • приводить к сбоям в работе компьютера, платформы или программ
  • использоваться для похищения персональных данных

Уточняется, что будущие версии Steam будут нуждаться в обновлении функций и безопасности, присутствующих только в Windows 10 и более новых ОС.

Следовательно, геймеры, которые хотят и дальше полноценно пользоваться всеми продуктами платформы, должны обновить операционные системы своих компьютеров или ноутбуков до последних версий Windows.

Некоторые геймеры не смогут больше пользоваться Steam. Что изменилось на платформе

Официальное сообщение на платформе (скриншот: help.steampowered.com)

Что нужно знать о Steam

Steam - сервис компании Valve (известного разработчика видеоигр), предоставляющий услуги цифровой дистрибуции, многопользовательских игр и общения игроков.

Он используется для получения автоматических обновлений и новинок как продуктов Valve, так и сторонних разработчиков (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, ID Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft и т.д.).

Кроме того, сервис предлагает инструменты для разработчиков игр, программы, музыку, фильмы и геймерское оборудование.

Загрузка видеоигр требует специального приложения на компьютере - Steam-клиента.

Некоторые геймеры не смогут больше пользоваться Steam. Что изменилось на платформе

Интерфейс платформы (скриншот: store.steampowered.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Steam разрешит пользователям "скрывать" игры.

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