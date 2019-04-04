Дебати Зеленського і Порошенко під загрозою зриву: названа причина

Фото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського и Порошенко можуть не відбутися, бо Порошенко поки не погодився на ряд умов свого опонента

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського можуть не відбутися через те, що Порошенко поки не дотримався ряду умов, які висунув йому Зеленський.

Як відомо, Петро Порошенко оперативно прийняв пропозицію Володимира провести дебати, але не погодився на ряд його умов.

Зокрема, у своєму відеозверненні Петро Порошенко зазначив, що правила дебатів прописані Законом "Про вибори Президента". Їх можуть провести на базі Суспільного і транслювати по всіх телеканалах. Але в той же час погодився провести їх на стадіоні.

Але чинний президент нічого не відповів з приводу того, що Зеленський запропонував обом кандидатам пройти медичну перевірку перед участю у дебатах.

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна/Віталій Носач)

Крім того, він ні слова не сказав про вибачення за те, що назвав Зеленського "маріонеткою Коломойського".

А саме цього вимагав Зеленський від президента у відеозверненні до нього.

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Зеленського, це була одна із умов - проводити дебати не із "маріонеткою Коломойського, не з малоросом", а саме із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, чим мала бути виражена повага до нього як до кандидата. Це – ще одне недотримання умов і ще одна причина для того, що дебати можуть не відбутися.

Тим часом в команді Зеленського все ще чекають від Порошенка вибачень і дотримань інших умов для дебатів. Про це заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко, передають "Українські новини".

"Ми продовжуємо чекати вибачень від Порошенка, оскільки він не відповів на всі питання, які йому були поставлені Володимиром. Мова йде не просто про відповідь - стадіон або не стадіон, а й про вибачення за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського", - сказав він.

Також Корнієнко додав, що час на реакцію Порошенко за всіма іншими пунктами ще є, оскільки дедлайн терміном в 24 години ще не минув.

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