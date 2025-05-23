Где сейчас Василий Попадюк - "украинский Паганини", который стал всемирной звездой

Биография Василия Попадюка

Василий Попадюк родился во Львове 16 января 1966 года в семье художников: мама работала хореографом, а папа играл на свирели в народном ансамбле.

Кстати, любовь к музыке передавалась в этой семье из поколения в поколение - музицировали и брат Ярослав, и дед, и прадед.

Первые шаги в искусстве Василий сделал в Киеве - учился в музыкальной школе имени Николая Лысенко, а со временем поступил в Лысенковскую консерваторию.

Четыре года спустя вернулся в родной Львов, где продолжил получать образование уже заочно - опять же в академии имени Лысенко. Служил в воинской части в Киеве.

Его профессиональная карьера началась в 1988 году в Москве - там он работал в "Театре музыки народов мира" и играл в Театре имени Вахтангова. Но в 1993-м вернулся в Украину. В Киеве выступал с ансамблем "Гопак" и в Государственном цыганском театре "Романс".

В 1997 году Василий Попадюк переехал в Канаду, где основал собственную группу "Papa Duke Band".

Василий Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

С этим коллективом он объездил полмира, даря слушателям уникальное сочетание классики, джаза, фолка и латинских мотивов.

Его талант заметили и на канадском телевидении: в 2003 году скрипач стал участником проекта "Большая канадская музыкальная мечта" (The Great Canadian Music Dream), где из 15 тысяч участников вышел в финал и занял почетное второе место.

Группа "Papa Duke Band" издала четыре музыкальных альбома, а сам Василий Попадюк стал Заслуженным артистом Украины и лауреатом премии "Человек года" в 2016-м.

Как сейчас живет скрипач и что говорит о войне

Василий Попадюк сейчас живет в Оттаве, а работает в Торонто. Несмотря на географическое расстояние, сердце музыканта - в Украине. И именно с первых дней полномасштабного вторжения это стало особенно ощутимо.

"После начала полномасштабного российского вторжения со мной сразу связались канадские промоутеры. Первое мое выступление состоялось в концертном зале Meridian Hall в Торонто вместе с Национальным балетом Канады и звездным гитаристом Джесси Куком для более трех тысяч человек", - вспоминает Василий.

Василий Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

С тех пор начался большой благотворительный тур. Музыкант объездил Канаду, а впоследствии и Европу и США.

"Мэр города Гамильтон, например, вынес на сцену и передал украинской общине чек на 50 тысяч долларов. Потом я играл в США, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Италии, Испании и других странах. Каждый месяц где-то выступаю. Это все благотворительные мероприятия, на которых собираем средства в поддержку Украины", - рассказывает он.

Несмотря на постоянную занятость, Василий не теряет связи с родиной и приезжает в Украину.

"Из-за войны сейчас, к сожалению, не так часто, как раньше. Но дважды в год точно приезжаю. В частности, в родные Львов и Киев, где у меня много друзей. Очень люблю Украину, это неотъемлемая часть моей жизни", - признался артист.

Василий Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

Его вклад в память - не менее мощный, чем музыка. 27 февраля 2023 года, в день годовщины уничтожения легендарного украинского самолета Ан-225 "Мрия", он сыграл собственное произведение - тоскливую и щемящую "Элегию" - прямо рядом с обломками воздушного великана.

Выступление было приурочено также к годовщине освобождения Киевщины.

Несмотря на активную концертную жизнь, скрипач - заботливый отец и муж. Его жена Соломия - госслужащая, которая работает в правительстве Канады. Она - дочь Героя Украины, легендарного диссидента и политика Степана Хмары, который, к сожалению, ушел из жизни 21 февраля 2024 года.

"У меня три дочери: им 3, 8 и 17 лет. Все родились в Канаде. Две старшие уже были в Украине, младшая - пока нет", - рассказывал музыкант.

Несмотря на жизнь за океаном, дети Попадюка растут с украинскими корнями.

"Девочки ходят в субботнюю украинскую школу. Учат три языка - английский, французский, украинский. Русского они не понимают... Проверял это много раз, когда ставил им на дисках российские фильмы. Впрочем, большинство украинцев, которые родились в Канаде, не понимают русского...", - делился скрипач.

Средняя дочь Попадюка (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)