Где сейчас певец Олег Шак, который выступал с Яремчуком и хотел стать военным (фото)

Творческий путь Олега Шака

Свое музыкальное образование он начал в Кременецкой музыкальной школе по классу фортепиано и саксофона. Далее - было училище в городе Ровно, а во время службы в армии певец начал выступать вместе с музыкальным ансамблем.

После окончания Одесской консерватории Назарий Яремчук пригласил Шака в знаменитый ансамбль "Смеричка". Так и начался новый этап в его карьере - в роли вокалиста, клавишника и музыкального руководителя.

кадры из соцсетей Олега Шака (фото: .facebook.com/Olegshak1)

В период с 1998 по 2005 годы Олег работал музыкальным руководителем и аранжировщиком в театре песни Павла Зиброва. Также параллельно с этим он выпускал совместные песни с представителями украинского шоу-бизнеса: Екатериной Бужинской, Татьяной Пискаревой, Натальей Бучинской, Лилией Сандулесой, Виктором Павликом, Петром Черным и другими.

Песни Шака довольно разнообразны. Он создавал музыку для многих исполнителей, писал ее для мюзиклов, художественных и документальных фильмов, сериалов.

Впоследствии артист объявил о начале своего сольного пути. В 2006 году звезда выпустил альбом "Непрошеный гость", который получил большую популярность в Украине. Вторая его пластинка под названием "По облакам" вышла в конце 2008 года и содержит щемящую душевную лирику. В этот альбом входят 22 композиции.

Как Олег Шак живет сегодня

Певица Татьяна Пискарева в интервью РБК-Украина рассказывала о том, что сейчас исполнитель проживает в Америке, где продолжил заниматься творчеством. Более того, по ее словам, звездный коллега когда-то планировал пойти в армию, однако ему отказали, из-за чего Шаку пришлось изменить планы, и он выехал в США.

Где сейчас Олег Шак (фото: .facebook.com/Olegshak1)

"Олег Шак - это очень крутой музыкант. Это высокого уровня профессионал. Мы с ним много проделали совместной работы. Он уехал в Америку, он сначала хотел попасть в армию и ему отказано было в этом вопросе. Он зрелый мужчина, его возраст еще якобы позволяет, но, наверное, в военкомате более точно известно, годен ли он, или не годен. Знаете, это не нам решать", - рассказала Татьяна Пискарева, которая спела с Шаком песню "Люблю".

"Ему было отказано и он пытался все же быть в музыке, творить, писать. Он уехал в Америку. Сейчас он работает на классной звукозаписывающей студии, делает треки, пишет песни. Участвует в благотворительных мероприятиях за границей.

Мы поддерживаем связь. Очень скучаю, что не можем выпить кофе, поговорить. Он всегда с теплотой и большим желанием общается, но сейчас он в Америке. Ждет завершения войны, наверное, а может уже создает свою творческую и музыкальную жизнь в Америке", - также поделилась деталями артистка.

Полное интервью Татьяны Пискаревой - читайте здесь.

Соцсети Олега Шака

На своей странице музыкант публикует кадры с творческих мероприятий, совместные снимки с коллегами и личные моменты, проведенные с родными и друзьями. За его страничкой в Facebook следят более 2 тысяч пользователей.

Иногда он публикует архивные видео из выступлений, в том числе в составе легендарного ансамбля "Смеричка" с Назарием Яремчуком.