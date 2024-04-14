Где сейчас Сестричка Вика, которая в 90-х "разорвала" украинскую эстраду

Чем известна Сестричка Вика

Еще в школьные годы Виктория Врадий была участницей ВИА "Арника", а позже стала вокалисткой в джаз-роковой группе под руководством Юрия Варума, "Лабиринт".

До провозглашения независимости Украины 1991 года она стала популярной благодаря своему уникальному, мрачному стилю, из-за которого в свое время ее стали называть "конотопской ведьмой".

24 сентября 1989 в Черновцах завершилась "Червона Рута" - первый контр-культурный музыкальный фестиваль. Первое место в жанре рок-музыки на нем заняла Сестричка Вика.

Тогда же она стала активно развивать свою сольную карьеру. Однако в Украине Врадий пробыла недолго.

Виктория уехала в Москву и оставалась там до окончания института театра и сцены имени Гнесиных, в котором училась по специальности режиссер эстрады.

С мужем-композитором Владимиром Бебешко, с котором она поженилась в тюрьме, где он отбывал наказание за спекуляцию, Сестричка Вика переехала в США.

Позже они развелись. Певица осталась в Лос-Анджелесе, где пыталась пробиться в местные заведения с группой музыкантов.

Несмотря на планы возвращения на родину и музыкальную сцену, артистка осталась в Америке. Там звезда не только пела, но и работала в госпитале, управляла такси и занималась менеджментом. До 2009 года знаменитость вышла замуж еще дважды.

Как сейчас живет певица

Левко Дурко, старший брат Владимира Бебешко, в одном из своих интервью 2022 года рассказывал, что встретил Вику в Украине.

По его словам, звезда 90-х получает в США пенсию в размере 800 долларов и живет в социальном жилье вместе с собакой.

В Украину она якобы возвращалась ненадолго.

Сестричка Вика (фото: скриншот с видео)