Где сейчас Надежда Бычкова - украинка, которая покорила британские "Танцы со звездами"

Биография Надежды Бычковой

Надежда родилась 24 августа 1989 года в украинском городе Луганск. В 2005 году ее семья решила переехать в Словению, поселившись в городе Люблян. Там ее мама основала бизнес по продаже танцевальных платьев, а дочь записала в местную танцевальную школу.

Девочка проявила незаурядный талант в танцах, хотя, по словам преподавателей, имела упрямый характер и не всегда придерживалась правил.

В 2010 году Надежда заключила контракт со словенским телевидением и приняла участие в шоу "Star Dance". Ее партнером на этом проекте стал популярный манекенщик Петер Клинч. Надежда Бычкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Между ними быстро возникли романтические отношения, но их союз не продержался долго - через полтора года пара разошлась, поскольку это мешало их карьерам.

В 2014 и 2015 годах Бычкова вместе с партнером Михой Водикаром дважды завоевала звание чемпионки мира по бальным танцам. Интересно, что с этим партнером у Надежды тоже была романтическая связь.

В декабре 2013 года Надежда вышла за российского танцора Сергея Коновальцева. Однако их брак продлился недолго - в начале 2015 года пара официально развелась. По слухам, причиной разрыва стало то, что Надежда влюбилась в другого мужчину - 21-летнего Анзу Черина, сына легендарного югославского велогонщика Примоша Черина.

В конце 2015-го танцовщица уже строила отношения с новым возлюбленным - футболистом клуба "Горица" Матией Шкароботом. В июне 2016 года пара стала родителями дочери, которую назвали Мила.

Надежда Бычкова с дочкой (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

В 2017 году Надежда вместе с дочкой и матерью переехала в Лондон, заключив контракт с британской телерадиокомпанией ВВС. Тогда же она приняла участие в популярном шоу "Strictly Come Dancing", где ее партнером был известный международный футболист Дэвид Джеймс.

Вскоре после этого из ее социальных сетей исчезли все совместные фото с Матией, что дало понять, влюбленные разорвали помолвку.

Через некоторое время она закрутила роман с коллегой по шоу Каем Уиддрингтоном. Недавно Бычкова объявила об их разрыве. Надежда Бычкова с Каем (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Как сейчас живет танцовщица

Сейчас обладательница титула чемпионки мира по бальным и латиноамериканским танцам сосредоточена на реализации своих личных проектов.

Во время тура под названием "Особый вечер с Надеждой Бычковой", в котором она участвует вместе с ведущим Джейми Катлером, чемпионом Великобритании по бальным танцам, Надежда делится историями из своей профессиональной карьеры и приоткрывает завесу тайн закулисья ее ярких субботних выступлений на телевидении.

Надежда Бычкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)