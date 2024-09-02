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Где сейчас и как выглядит победитель "Фабрики звезд-4" Алексей Матиас (фото)

Алексей Матиас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинскому певцу Алексею Матиасу, чья настоящая фамилия Саченок, пророчили блестящую карьеру после его победы на "Фабрике звезд". Он привлекал внимание своим голосом и внешностью. Однако вскоре после триумфа на проекте артист исчез из поля зрения. Исполнитель перестал выступать на сцене и выпускать новые песни.

Где сейчас артист, как выглядит и что говорит о войне в Украине - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В третьем сезоне шоу Алексей проиграл Стасу Шуринсу, но через два года снова попробовал свои силы и одержал победу.

После участия в "Фабрике звезд" его музыкальная карьера пошла в гору, и он достиг пика популярности. Алексей выпустил такие песни, как "Ангелы не умирают" и "Воздух", и провел множество концертов.

 

После своего успеха на "Фабрике звезд" в 2012 году певец решил участвовать в Нацотборе Евровидения. Однако его обвиняли в манипуляциях с голосами, что привело к скандалу, и ему пришлось отказаться от участия в шоу.

 

В 2013 году Матиас столкнулся с мошенниками. Вместе с командой он планировал поездку в Венецию для съемок клипа, но компания, ответственная за оформление визы, обманула его, оставив певца без денег.

В результате артист понес значительные финансовые потери. Год спустя после этого инцидента Алексей переехал в США, стремясь развивать свою карьеру, но его попытки оказались неудачными.

Алексей Матиас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Где сейчас Алексей Матиас и что говорит о войне

Исполнитель эмигрировал в Лос-Анджелес, где начал создавать каверы на популярные песни украинских исполнителей, таких как Скрябин и Святослав Вакарчук.

Однако его видео не набирало много просмотров, и, вероятно, он все еще находится там. После начала войны певец не оставил ситуацию без внимания и опубликовал пост в поддержку своей Родины.

В дальнейшем он также размещал посты, в которых осуждал действия страны-агрессора. Последнее видео на его странице было размещено 25 февраля этого года.

В январе 2023 года Саченко (настоящее имя артиста) представил песню "Саме так" и видеоклип, в котором были использованы кадры войны в Украине.

 

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