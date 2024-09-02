Де зараз і який вигляд має переможець "Фабрики зірок-4" Олексій Матіас (фото)

У третьому сезоні шоу Олексій програв Стасу Шурінсу, але через два роки знову спробував свої сили і здобув перемогу.

Після участі у "Фабриці зірок" його музична кар'єра пішла в гору, і він досяг піку популярності. Олексій випустив такі пісні, як "Ангелы не умирают" і "Воздух", і провів безліч концертів.

Після свого успіху на "Фабриці зірок" у 2012 році співак вирішив брати участь у Нацвідборі на Євробачення. Однак його звинувачували в маніпуляціях із голосами, що призвело до скандалу, і йому довелося відмовитися від участі в шоу.

У 2013 році Матіас зіштовхнувся з шахраями. Разом із командою він планував поїздку до Венеції для зйомок кліпу, але компанія, відповідальна за оформлення візи, обдурила його, залишивши співака без грошей.

У результаті артист зазнав значних фінансових втрат. Через рік після цього інциденту Олексій переїхав до США, прагнучи розвивати свою кар'єру, але його спроби виявилися невдалими.

Олексій Матіас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Де зараз Олексій Матіас і що говорить про війну

Виконавець емігрував до Лос-Анджелеса, де почав створювати кавери на популярні пісні українських виконавців, як-от Скрябін і Святослав Вакарчук.

Однак його відео не набирали багато переглядів, і, ймовірно, він усе ще перебуває там. Після початку великої війни співак не залишив ситуацію поза увагою і опублікував допис на підтримку своєї Батьківщини.

Надалі він також розміщував пости, в яких засуджував дії країни-агресора. Останнє відео на його сторінці було розміщено 25 лютого цього року.

У січні 2023 року Саченок (справжнє ім'я артиста) презентував пісню "Саме так" і відеокліп, у якому було використано кадри війни в Україні.