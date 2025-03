Где сейчас Гайтана, которая ранее оскандалилась концертом с русскоязычными песнями во время войны

Карьера Гайтаны началась в 2003 году, когда молодая певица с конголезскими корнями, начала работать бэк-вокалисткой, в частности, для Ирины Билык.

Она также сотрудничала со студией "Lavina Music", где записала свой дебютный альбом "О тебе". Однако наибольшую популярность получила лишь одна песня из этого альбома, которая была выполнена на украинском языке.

В дальнейшем певица сосредоточилась на записях на украинском, и с 2005 года ее хиты, такие как "Слідом за тобою", "Два вікна", "Шаленій" и другие, стали невероятно популярными среди слушателей.

В 2008 году Гайтана отправилась в США, где работала над англоязычным альбомом. Этот шаг должен был стать важным этапом в ее карьере, но, к сожалению, он стал переломным моментом, и до 2012 года певица взяла паузу в творчестве.

Этот период она посвятила личной жизни - роман с продюсером Эдуардом Климом и желание стать матерью стали основными темами ее жизни, хотя не сразу эти планы осуществились.

Гайтана снова привлекла внимание в 2012 году, когда решила побороться за возможность представить Украину на "Евровидении".

Среди ее соперниц была и Оля Полякова, но именно Гайтана одержала победу в финале голосования. Однако на самом конкурсе, который проходил в Баку, она заняла лишь 15 место.

В то время личная жизнь певицы также стала объектом обсуждений в СМИ. Роман с Эдуардом Климом, который на тот момент был еще женат, привлек немало внимания.

Гайтана неоднократно заявляла, что хочет выйти за него замуж, но потом откладывала свадьбу. В то же время она постоянно говорила о своем желании иметь много детей.

В результате, певица снова взяла перерыв в карьере, на более чем два года исчезнув из публичного пространства.

Лишь в 2015 году Гайтана вернулась на сцену, выпустив новый англоязычный сингл "You are the one" и сменив свое сценическое имя на Essami. Полное имя певицы - Гайта-Лурдес Эссами.

В одном из интервью она объяснила, что взяла перерыв для того, чтобы помочь отцу восстановиться после инсульта, найти вдохновение и экспериментировать с имиджем, включая смену прически. Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

После неудачного участия в "Евровидении", где она заняла 15 место, Гайтана почувствовала, что ее карьера нуждается в изменениях. В то же время ее личная жизнь претерпела трансформации. Она разошлась с Эдуардом Климом, который, по ее словам, адекватно воспринял разрыв и не претендовал на ее сценическое имя.

Однако, в Гайтане все же царил внутренний конфликт. Обновленная как в творчестве, так и в личной жизни, певица создала новый информационный повод в 2017 году, подтвердив свою беременность и появившись на публичных мероприятиях вместе с отцом будущего ребенка - саунд-продюсером Алексом Смартом. Гайтана с мужем (фото: instagram.com/gaitanamusic)

В июле 2017 года певица родила дочь Сапфир-Николь. Постепенно она возобновляла свою музыкальную карьеру, но впоследствии снова исчезла из публичного пространства. Гайтана с дочерью (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Ее следующее возвращение произошло в 2023 году, когда певица поделилась новостями с подписчиками. Она объявила о завершении сотрудничества с лейблом "Lavina Music" и начале самостоятельной карьеры, пообещав новые песни.

Однако в то же время вокруг нее начали возникать новые скандалы. Одним из таких стал пост в Instagram, написанный на русском языке, что вызвало возмущение среди ее подписчиков. Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Новый скандал не заставил себя ждать. Гайтана выступила в столице Кыргызстана Бишкеке с русскоязычной программой, несмотря на то, что в ее творческом багаже есть немало украиноязычных песен.

На сайте организаторов концерта отмечалось, что украинка исполнила свои самые известные треки, в частности, "Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя", "Дышу тобой". Афиша концерта певицы в Бишкеке

Сама исполнительница никак не комментировала свое скандальное выступление.

Знаменитость также не раскрывает страну, в которую она переехала после начала большой войны, хотя в СМИ ходили слухи, что она находится в Швейцарии.

