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Где сейчас Эрика Герцег - бывшая участница "ВИА Гры", которой приписывали роман с Меладзе

Эрика Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)
Автор: Любовь Блажко

Эрика Герцег - украинская исполнительница и модель венгерского происхождения, которая победила в шоу "Хочу в "ВИА Гру" и стала одной из солисток этого коллектива.

Что известно о жизни 36-летней артистки сегодня и как она выглядит - читайте подробно в материале РБК Украина (проект Styler).

Начало творческого пути

Уроженка села Малая Добронь Закарпатской области с детства изучала не только украинский, но и венгерский. В поселке, где она жила, живут преимущественно этнические венгры, и ежедневно Эрика пересекала границу между Украиной и Венгрией, поскольку училась в городе Загонь, в 12 км от ее поселка.

В 2006 году девушка поступила в Университет имени Ференца Ракоци II на факультет экономики и менеджмента. Во время студенчества работала официанткой.

В 2008 году певица поразила похудением, ведь за 8 месяцев сбросила около 30 кг. Тогда она начала работать в модельном бизнесе: снималась в рекламе белья и ювелирных украшений.

В апреле 2011 года Эрика переехала жить в Киев. В следующем году она получила свой первый контракт и начала рекламировать французское нижнее белье. В тот же период снялась для ноябрьского номера журнала Playboy.

Где сейчас Эрика Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Карьера в "ВИА Гре"

На проекте "Хочу в "ВИА Гру" Герцег познакомилась с Мишей Романовой и Анастасией Кожевниковой, которые стали ее коллегами и присоединились к группе. Они создали коллектив под руководством Надежды Мэйхер. В финале артистки исполнили новую песню "Перемирие" Константина Меладзе.

Эрика Герцег с другими участницами группы "ВИА Гра" (фото: wikipedia)

Слухи о романе с Меладзе

Герцег приписывали роман с Константином Меладзе еще когда она была участницей группы. Такая информация появлялась в сети, а сама артистка называла бывшего наставника своим "третьим отцом" - после родного отца и Бога. Исполнительница отмечала, что испытывает к продюсеру большое уважение и благодарность за то, что он помог ей реализоваться. 

В то время Брежнева, когда появлялись подобные слухи, опровергала данную информацию и заявляла, что в ее семье с Меладзе все хорошо. О разводе с российским продюсером и композитором грузинского происхождения украинка сообщила уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украну. 

Эрике Герцег приписывали роман с Меладзе (коллаж: РБК-Украина)

Начало сольного пути и личная жизнь

Эрика сообщила о начале сольной карьеры в 2020 году. С этого времени она начала выпуск собственных песен. Ее творчество, конечно же, изменилось и получило новое звучание.

После завершения выступлений в составе "ВИА Гры" и объявления о сольной карьеры Герцег уехала в Казахстан к своему любимому, которого не спешила представлять публике. Известно лишь, что ее избранника зовут Михаил, и они вместе уже несколько лет.

В 2021 году Эрика даже сделала исключение и обнародовала ролик, однако она так и не раскрыла лицо мужчины.Позже, уже в мае 2022 года, звезда также опубликовала романтическое фото, показав партнера со спины. 

Эрика Герцег со своим любимым (фото: instagram.com/erikaherceg)

Соцсети

Сейчас ее страница - это больше рабочие моменты, нежели личные, поскольку, как можно понять, Эрика сконцентрирована на развитии карьеры, и об этом она ярко заявляет в блоге.

Место расположения ее учетной записи в Instagram, а также отметки в постах указывают на то, что певица находится в Венгрии, откуда родом ее отец. Кроме того, известно, что она стала одной из звездных наставниц нового сезона "Х-Фактор" в Венгрии.

 

Что известно о жизни Эрики Герцег сейчас

За ее страницей в Instagram следят 775 тысяч подписчиков, однако она не считает нужным говорить о войне в родной Украине, ведь на ее странице не найти постов на эту тему.

Свои соцсети звезда ведет на венгерском языке, а раньше ее публикации были на русском. В честь годовщины своей карьеры она выпустила песню под названием "Exit".

Эрика Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Что известно о шоу "Хочу в "ВИА Гру"

Реалити-шоу предложил создать режиссер Алан Бадоев после того, как продюсер группы Константин Меладзе заявил о распаде последнего состава. Выбирать новых участниц продюсеру помогали бывшие участницы группы "ВИА Гры", а главным судьей были зрители.

Кастинги одновременно проходили в Украине, Казахстане и России. Отбор состоял из двух этапов: предварительный, где редакторская группа выбирала лучших кандидаток; и второй этап - с участием жюри и Константина Меладзе.

Почитайте в нашем материале, где сейчас Константин Меладзе, который молчит о войне.

Также мы писали, что после развода с Меладзе Брежнева засветилась в компании загадочного мужчины.

Для написания материала были использованы источники: Instagram Эрики Герцег, информация о ней со страницы Википедия.

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