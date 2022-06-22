Топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету
Літо - найкращий час для прийняття сонячних ванн. А для того, щоб поліпшити ефект і отримати гарну засмагу, необхідно підготувати організм.
Дієтолог Лора Філіппова перерахувала в Instagram продукти, які захистять шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання і допоможуть отримати рівну засмагу.
Топ-5 продуктів для гарної засмаги:
Куркума
Дивовижна спеція, яку потрібно включити в свій раціон і широко використовувати! Багата вітамінами і мікроелементами. Здатна захищати від сонячного спалаху і надає стійкості нашому загару. Та ще й продукт anti age.
Шпинат
Містить багато вітаміну З і РР, бета-каротин. Ці вітаміни стійкі до впливу ультрафіолету.
Спаржа
Вітаміни з, А, РР і В. Захист нашої шкіри від впливу ультрафіолету і профілактика розвитку раку шкіри.
Помідори
Утримувач лікопін (сильний антиоксидант), який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри, + в них багато води, як додаткові заходи щодо запобігання зневодненню при засмазі.
Жирна морська риба
Та сама, яка багата Омега 3. Оселедець, скумбрія, ставрида, лососеві. Амінокислота тирозин - підвищений меланін. Вітаміни групи В, а також А, Е і D виявляють водний баланс в шкірі і захищають її від пошкоджень.
Важливо знати:
- ці продукти - не заміна засобів захисту
- потрібно дотримуватися запобіжних заходів, використовувати сонцезахисні засоби, ховатися від сонця
- багато питної води
- тривала присутність на сонці, особливо активному, погано для шкіри і для здоров'я в цілому
- надлишок сонця прискорює старіння шкіри
Нагадаємо, раніше ми писали про часту помилку при використанні сонцезахисних засобів - не варто так робити.
А також були названі фрукти і овочі, які корисно їсти разом зі шкіркою.