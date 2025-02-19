Где отпраздновать Масленицу в Киеве: список мест с самыми колоритными гуляниями

Масленица - это один из самых ярких праздников, символизирующий проводы зимы и приход весны. В Киеве с 1 по 2 марта гостей ждут масштабные празднования в разных локациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где киевлянам можно весело встретить Масленицу в 2025 году.

Масленица на ВДНХ

Место: ВДНХ, станция метро "Выставочный центр".

Время: 1-2 марта.

Вход: свободный.

Главная локация празднования Масленицы в столице - это ВДНХ. Здесь гостей будут ждать выступления фольклорных групп, среди которых "Громица", "Зернятко", SoloMia, "Кралица", "ДваТри", "GG ГуляйГород" и Baika Band. Атмосферу дополнят коллективное исполнение веснянок, гаивок и мастер-классы по народным танцам.

Любители народных ремесел смогут научиться гончарству, плетению из соломы и другим традиционным ремеслам. Для детей и взрослых обустроят весенние фотозоны с украинскими лентами, цветочными композициями и огромной мотанкой.

На фудкортах можно будет попробовать соленые и сладкие вареники, блины, травяные чаи и наливки. Завершится праздник торжественным сожжением Коструба, символизирующего прощание с зимой, и ярким огненным шоу от театра "Ясное солнце".

Масленица на ВДНХ (фото: vdng.ua)

Масленица в арт-заводе "Платформа"

Место: Киев, улица Якова Гнездовского, 1А.

Время: 1-2 марта.

Стоимость билетов: до 23 февраля - 150 грн, с 24 февраля по 2 марта - 300 грн.

Для тех, кто ищет более современное празднование с драйвовой атмосферой, отличным выбором станет Масленица в арт-заводе "Платформа". Здесь состоятся выступления музыкальных групп NAZVA, Zapal Band, ЯРРА, DOOX, G-ART и Rohata Zhaba, которые подарят гостям зажигательные ритмы.

Программа также включает огненное шоу, выступления на литаврах, силовое акробатическое шоу и демонстрацию боевого гопака. Кроме того, гостей ждет конное шоу и постановка на мечах.

Творческие мастер-классы по чеканке металла, гончарству, кузнечному делу и изготовлению народных оберегов позволят попробовать себя в традиционных ремеслах. Для детей предусмотрены отдельные развлекательные зоны, а на фудкортах можно будет попробовать блины и вареники.

Афиша события в "Платформе" (фото: artzavodplatforma.com)

Масленица в "Мамаевой Слободе"

Место: Киев, улица Донца, 2.

Время: 1-2 марта, начало в 16:00, продолжительность 2 часа.

Стоимость билетов: 520 грн для взрослых, 420 грн для детей.

Любители настоящего украинского фольклора могут посетить празднование в "Мамаевой Слободе" - уникальном скансене, воссоздающем жизнь казаков. Здесь Масленицу отметят по всем древним традициям, наполняя каждый обряд сакральным смыслом.

В программе предусмотрен мастер-класс по лепке вареников, обряд "волочения Колодки" и обучение народным танцам. Также состоится символический обряд "Вербовое колесо", призывающий весну. Гостей ждет угощение варениками и хмельными вишневыми напитками, а музыкальное сопровождение обеспечит группа Bozhedary.

Масленица в "Мамаевой слободе" (фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua)

Масленица в "Пирогово"

Место: Киев, улица Академика Тронько, 1.

Время: 1-2 марта.

Стоимость билетов: 150 грн.

Еще одно место, где можно почувствовать дух древней Масленицы, - это музей под открытым небом "Пирогово". Здесь гости увидят традиционный обряд "колодки", услышат народные песни и смогут принять участие в веселых забавах.

Посетителей ждут хороводы, конкурсы и традиционные игры, которые наполнят празднование радостью и положительными эмоциями. Фудкорты предложат вареники и другие традиционные блюда, чтобы каждый смог насладиться настоящим вкусом Масленицы.

Масленица в музее в Пирогово (фото: pyrohiv.com)