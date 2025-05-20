Где работал Максим Нелипа до войны: появились новые подробности о погибшем шоумене

Телеведущий Максим Нелипа, который недавно погиб в бою, до полномасштабного вторжения РФ работал в Чернобыле - на государственном специализированном предприятии "Экоцентр".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Так, Нелипа занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля.
Его работа была связана с критически важными процессами - обеспечением стабильной работы комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения.
"С глубокой болью и грустью сообщаем о гибели инженера-программиста 1 категории группы автоматизированных систем радиационного контроля отдела автоматизированных систем управления радиационного контроля измерительного центра радиационно-экологического мониторинга и радиационно-дозиметрического контроля Государственного специализированного предприятия "Экоцентр" Максима Нелипы", - говорится в официальном сообщении ГАЗО.
Максим имел основательное образование: в 2001 году он окончил Киевский политехнический институт по специальности "Приборы и системы неразрушающего контроля".
До прихода в "Экоцентр" работал инженером-программистом 2 категории в киевском научно-производственном предприятии "ОМИТех". Работу на ГСП "Экоцентр" начал 8 июля 2020 года.
Его задачи были непростыми, но чрезвычайно ответственными.
"В соответствии со своими должностными обязанностями Максим Нелипа выполнял задачи по обеспечению бесперебойной работы комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения (КСРМиРП) предприятия в направлении инсталляции, наладки и оптимизации системного программного обеспечения, прикладных программ и осуществлял их сопровождение, работал над внедрением информационно-телекоммуникационных систем", - отметили в ГАЗО.
Коллеги подчеркивают, что Максим имел современное видение и постоянно искал новые подходы к решению задач.
"Нелипу отличал современный подход к решению вопросов. Он активно использовал свой инженерный потенциал и знания для эффективного решения задач, проявлял инициативу в оптимизации и совершенствованию работы предприятия", - добавляют в сообщении.
Генеральный директор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев вспоминает его как чрезвычайно ответственного работника.
"Добросовестный работник, хороший коллега, который всегда приходил на помощь, когда какая-то из программ выходила из строя", - говорит он.
Несмотря на ответственную должность, Максим оставался скромным и открытым человеком. Коллеги отмечают, что он никогда не пытался выделяться.
Рядом с Нелипой они никогда не чувствовали его "звездности". Телеведущий общался со всеми на равных, вместе со всеми в понедельник ездил "рабочим" автобусом из Киева в зону отчуждения, а в четверг возвращался из Чернобыля обратно в Киев. Как и другие работники, Нелипа питался в столовой "Энергетик".
В марте 2022 года, после начала полномасштабной войны, Нелипу призвали в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил в звании лейтенанта. Во время боевых действий был ранен, прошел лечение и снова вернулся на передовую.
Максим погиб 12 мая, защищая Украину. Его помнят не только как талантливого специалиста, но и как добрую, чуткую душу - человека, который всегда был готов прийти на помощь.
К слову, телеведущего похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Дату прощания его объявит позже, когда получит разрешение на захоронение.
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