Де працював Максим Неліпа до війни: з'явилися нові подробиці про загиблого шоумена

Так, Неліпа займав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю.

Його робота була пов’язана з критично важливими процесами - забезпеченням стабільної роботи комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження.

"З глибоким болем і сумом повідомляємо про загибель інженера-програміста 1 категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем керування радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр" Максима Неліпи", - йдеться в офіційному повідомленні ДАЗВ.

Максим Неліпа (скріншот)

Максим мав ґрунтовну освіту: у 2001 році він закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Прилади та системи неруйнівного контролю".

До приходу в "Екоцентр" працював інженером-програмістом 2 категорії в київському науково-виробничому підприємстві "ОМІТех". Роботу на ДСП "Екоцентр" розпочав 8 липня 2020 року.

Його завдання були непростими, але надзвичайно відповідальними.

"Відповідно до своїх посадових обов’язків Максим Неліпа виконував завдання по забезпеченню безперебійної роботи комплексної системи радіаційного моніторингу і раннього попередження (КСРМіРП) підприємства в напрямку інсталяції, налагодження та оптимізації системного програмного забезпечення, прикладних програм та здійснював їх супровід, працював над впровадженням інформаційно-телекомунікаційних систем", - зазначили в ДАЗВ.

Колеги підкреслюють, що Максим мав сучасне бачення і постійно шукав нові підходи до вирішення завдань.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

"Неліпу вирізняв сучасний підхід до вирішення питань. Він активно використовував свій інженерний потенціал та знання для ефективного вирішення завдань, проявляв ініціативу в оптимізації та вдосконаленню роботи підприємства", - додають у повідомленні.

Генеральний директор ДСП "Екоцентр" Сергій Кірєєв згадує його як надзвичайно відповідального працівника.

"Сумлінний працівник, гарний колега, який завжди приходив на допомогу, коли якась із програм виходила з ладу", - каже він.

Попри відповідальну посаду, Максим залишався скромною і відкритою людиною. Колеги зазначають, що він ніколи не намагався вирізнятись.

Поруч із Неліпою вони ніколи не відчували його “зірковості”. Телеведучий спілкувався з усіма на рівних, разом з усіма в понеділок їздив “робочим” автобусом з Києва до зони відчуження, а в четвер повертався із Чорнобиля назад до Києва. Як і інші працівники, Неліпа харчувався в їдальні “Енергетик”.

У березні 2022 року, після початку повномасштабної війни, Неліпу призвали до лав Збройних сил України. Він служив у званні лейтенанта. Під час бойових дій був поранений, пройшов лікування і знову повернувся на передову.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

Максим загинув 12 травня, захищаючи Україну. Його пам’ятають не лише як талановитого спеціаліста, а й як добру, чуйно душу - людину, яка завжди була готова прийти на допомогу.

До слова, телеведучого поховають на Байковому кладовищі в Києві. Дату прощання його оголосить згодом, коли отримає дозвіл на поховання.