Когда нужно обращаться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплаты: разъяснение от ПФУ

В Украине выйти на пенсию можно в возрасте 63 лет со стажем от 20 до 30 лет, а также в возрасте 65 лет со стажем от 15 до 20 лет. Однако процедура обращения за назначением выплат имеет свои нюансы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -пост ПФУ объясняет, когда нужно обращаться и как это правильно делать.

Когда обращаться за назначением пенсии

Получатель выплат может сделать это в любое время после возникновения права на пенсию.

Если обращение происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, выплата назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

При этом день обращения за назначением пенсии считается день, когда орган ПФУ принял соответствующее заявление с необходимыми документами.

То есть если 24 сентября 2023 года вам исполнилось 60 лет и вы подадите заявление до истечения трех месяцев (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября.

Как быстро оформить пенсию по возрасту

Вы можете дистанционно подать заявление о назначении пенсии через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".

После этого выполняйте следующий алгоритм действий:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления.

нажмите кнопку "Продолжить" и выберите вид пенсии

ответьте на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных

прикрепите скан-копии необходимых документов

Подпишите финальное заявление с помощью Дія. Підпису и отправьте в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".

По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом.