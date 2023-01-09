Где в кулинарии можно использовать водку: шесть главных способов

Один из самых крепких алкогольных напитков активно используют не только на праздничных столах. Водка отлично улучшает вкусовые качества, ускорить приготовление блюда или поможет продезинфицировать консервацию.

Где в кулинарии можно использовать водку и как это правильно делать - читайте ниже.

Уникальные особенности водки

Крепкий алкоголь, в том числе и водка, ускоряют в еде процессы ферментации. Блюда с ней готовятся быстрее, водка дезинфицирует и убивает вредные микробы. А срок годности блюд, которые готовили с использованием водки, увеличивается.

В кулинарии используется совсем небольшое количество этого алкогольного напитка: для теста берут одну ложку на килограмм, столько же - для целой кастрюли супа. Стоит помнить, что при высокой температуре алкоголь испаряется.

Для теста

Спирт в водке начинает испаряться при довольно низкой температуре, а в процессе выпечки тесто насыщается воздухом и становится пышнее. Чтобы получить такой эффект, хватит одной столовой ложки водки. Немного этого напитка и вкус теста будет лучше, а вид - красивее. А еще некоторые изделия станут более хрустящими.

Для мяса

Добавьте 50 мл водки в маринад на 1 кг мяса, и оно станет более мягким, а также промаринуется в разы быстрее. Если вы мясо варите или готовите на пару, то можно побрызгать водкой или добавить ее в холодную воду - так блюдо приготовится быстрее и будет мягким.

Для консервации

Водка помогает обеззараживать продукты и хранить их дольше. Ее часто добавляют в соленые огурцы и другие домашние заготовки. Чтобы огурцы были хрустящими и долго не плесневели, налейте 20 мл водки на каждый литр рассола.

На трехлитровую банку квашеной капусты вам хватит 1 столовой ложки водки - и капуста не прокиснет до конца зимы.

Для десертов

Чаще всего для десертов используют ром или коньяк. Их добавляют в крем, пропитывают коржи тортов, немного кладут в порционные легкие десерты. И это делается не для того, чтобы добавить десерту градус.

Алкоголь добавляют в минимальных дозах, что не может привести к опьянению. Но такой ингредиент улучшает аромат, подчеркивает вкусовые качества десерта. Вместо коньяка или рома можно использовать водку - в тесте, кремах или ягодных десертах. Хватит одной ложки.

Чтобы убрать запах

При приготовлении ухи часто добавляют 50 мл водки, чтобы убрать резкий запах речной рыбы. У некоторых видов такой рыбы бывает очень неприятный аромат болотной гнили, и водка его убирает. А еще делает рыбный бульон или любой другой - более прозрачным.

Убрать неприятный запах с помощью водки можно и в других ситуациях на кухне. Например, протереть мясо, если оно неприятно пахнет (к несвежему мясу это не относится). Еще водку добавляют при варке раков или креветок.

При приготовлении птицы

Чтобы быстрее избавиться от перьев на птице, ее опаливают. Если побрызгать птицу водкой, а потом опалить над огнем, то при приготовлении птица получит приятный вкус.