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"Передал, чтобы не переживали": мама "азовца" Святослава Паламара рассказала о сыне

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Четверг 22 сентября 2022 16:45
"Передал, чтобы не переживали": мама "азовца" Святослава Паламара рассказала о сыне Мама "азовца" "Калины" рассказала об освобождении из плена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" после освобождения из российского плена уже позвонил жене. Родным он сказал, что с ним все хорошо.

Об этом пишет Суспільне.

Как рассказала мама военного Лидия Паламарь, он в первую очередь позвонил жене, чтобы услышать голос ребенка.

"Я так и знала, что он перезвонит в первую очередь ребенку. Но он передал жене, для нас передал, что жив-здоров, чтобы не переживали, что все будет хорошо. Это то, что мы слышали и то, что мы знаем ", - говорит мама военного.

Также женщина добавила, что с сыном еще не разговаривала, но смотрела пресс-конференцию с президентом.

"Знаю то, что видели его измученным - это факт. Вижу его внешний вид… Это плен", - отметила Лидия.

В последний раз она говорила с сыном 20 мая, когда он выходил с завода "Азовсталь". Тогда он сообщил, что долго с ним не будет связи.

&quot;Передал, чтобы не переживали&quot;: мама &quot;азовца&quot; Святослава Паламара рассказала о сынеСвятослав Паламарь вернулся из плена (фото: МВД Украины)

Добавим, что Святослав Паламарь - один из пяти командиров, которые после освобождения из плена будут находиться в Анкаре, Турция. Вместе с ним до конца войны под протекторатом президента Турции Эрдогана будут Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Денис Шлега и Олег Хоменко.

Отметим, что Украина из плена России освободила 215 военных, из них 108 - бойцы "Азова". Также освободили 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, среди которых граждане США, Британии, Марокко, Швеции и Хорватии.

В обмен на украинских защитников Украина передала Виктора Медведчука.

Ранее мы сообщали, как выглядят освобожденные из плена защитники Мариуполя в мирной жизни.

Также мы писали, что среди освобожденных украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке.

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