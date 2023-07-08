Где прятаться и каких мест избегать, если на улице гроза и молнии

Когда грозы опасны

По словам эксперта по грозовой безопасности Национальной метеорологической службы США (NWS) Аарона Тредвея, если вы находитесь достаточно близко от эпицентра грозы, чтобы услышать гром или увидеть молнию, то вы находитесь в опасной зоне, куда может попасть разряд.

Поэтому необходимо искать безопасное место и подождать там как минимум 30 минут, прежде чем снова выходить наружу.

Самыми безопасными являются дома - они образуют собой клетки Фарадея - металлические конструкции, такие как кузов авто или система труб, перенаправляют разряд таким образом, что он "стекает" по наружной поверхности, а все находящиеся внутри люди остаются в безопасности.

Важно закрыть окна авто, опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

Каких мест избегать

Как пишут на сайте Центра общественного здоровья Минздрава, категорически нельзя прятаться от ливня под деревом, ведь оно притягивает молнии. Кроме того, существует опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под натиском ветра.

Избегайте также металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен и опор электропередач.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

Однако если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы иметь меньшие площади прилегания к земле.

Важно, если у вас с собой есть зонтик, то ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.

К тому же, все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь ими во время грозы.

Не звоните с мобильного телефона, даже если хочется поддержки близких. Единственный правильный поступок - немедленно выключить телефон, ведь есть большая угроза попадания молнии.