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На Говерле из-за молнии погибли два человека: среди них - ребенок

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Четверг 06 июля 2023 20:04
На Говерле из-за молнии погибли два человека: среди них - ребенок Фото: на Говерле из-за молнии погибли два человека (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

На горе Говерла сегодня, 6 июля, в результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка. Также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, сегодня днем медработники сообщили, что на Говерле, а именно на синем маршруте, из-за попадания молнии пострадали три человека, в том числе 11-летняя девочка.

К месту происшествия направили спасателей. Когда они прибыли туда, девочка и мужчина уже были мертвы.

Пострадавшую женщину в шоковом состоянии сопроводили к посту Заросляк и передали медикам.

Спасатели подчеркивают, что во время грозы в горах необходимо прятаться в углублении. При этом нужно избавиться от металлических вещей, также запрещено прикасаться к металлическим и железным конструкциям.

Напомним, в январе этого года в Китае под лавиной погибли 28 человек.

Также мы писали, что в апреле в Альпах на леднике Армансетт из-за схождения лавины погибли четыре человека, а еще два - получили ранения.

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