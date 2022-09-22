Где в автомобиле можно надежно спрятать ценные вещи: неожиданные места

Все знают, что никогда нельзя оставлять ценные вещи в машине. Однако мало кто знает о секретном тайнике, которым можно воспользоваться в некоторых случаях.

Где можно оставить вещи и не переживать за них - читайте ниже .

Как пишет SantePlus, спрятать вещи в машине вполне реально. Очевидным вариантом будет бардачок. Однако он обычно становится первой мишенью для воров. Если там ничего нет, то воры быстро выходят из автомобиля, чтобы не рисковать.

Где спрятать ценные вещи

В каждой машине можно найти небольшое пространство, таинственные уголки, куда можно положить драгоценные мелочи. Используя такие тайники, ваши вещи будут в безопасности и вне поля зрения.

Вентиляционные отверстия автомобиля

За этими небольшими отверстиями есть широкие просторы, где можно скрыть некоторые предметы. Для этого можно использовать простую плоскую отвертку.

Ее нужно вставить между обоими концами рамы, чтобы иметь возможность снять всю решетку. Однако перед началом этой операции желательно проверить тип зажимов, держащих решетку, чтобы не повредить ее.

Багажник автомобиля

Если вы откроете багажник своего автомобиля, то найдете там несколько отсеков, которые можно использовать как секретный тайник. Эти зоны багажника предназначены для комплекта шин или аккумулятора. Не стесняйтесь разместить там несколько предметов, чтобы они были в безопасности.

Под рычаг коробки

Еще одно секретное место для хранения аксессуаров и драгоценных вещей - под коробкой передач. Просто поднимите чехол, сдвинув раму, которая крепит коробку передач к автомобилю. Это может быть удобно, чтобы скрыть телефон или кошелек.

Однако убедитесь, что с боков нет пустого пространства, чтобы не потерять свои вещи. Также соблюдайте осторожность, чтобы не задеть механизм рычага коробки передач.

Топливный бак автомобиля

Этот необычный тайник может быть полезен, особенно для того, чтобы скрыть ключ. Достаточно закрепить этот предмет на люке бака с помощью скотча. Никто не сможет открыть это тайное место. Однако убедитесь, что люк закрывается правильно.

Под сиденьем автомобиля

Вы можете спрятать вещи в пространстве под передним сиденьем. В этот тайник можно положить свой компьютер или любой другой предмет.