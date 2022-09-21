Что будет с автомобилем, если им долгое время не пользоваться

Простой вашему автомобилю может сильно навредить и не имеет значения, где вы оставили машину - на улице или в теплом гараже. Долгое стояние на одном месте может навредить состоянию автомобилю больше, чем жесткая эксплуатация.

Что будет с вашим авто, если оно долгое время будет стоять без движения - читайте ниже.

Порой ситуация требует того, чтобы вы оставили машину на одном месте на несколько месяцев. И без особого вреда автомобиль может простоять от нескольких месяцев до полугода. Если вам пришлось поставить машину на более длительный срок - будьте готовы к тому, что могут возникнуть проблемы.

Разрядится аккумулятор

Увы, аккумулятор у автомобиля - не вечный и держать заряд сколько угодно он не может. Достаточно не заводить двигатель около месяца, чтобы аккумулятор потерял часть заряда. А полгода - достаточный срок, чтобы он полностью вышел из строя. И тогда придется покупать новый.

Из-за долгого отсутствия подзарядки емкость аккумулятора может снизиться, особенно в зимнее время. И завести его будет очень непросто. Если у вас автоматическая КПП, то завести сможете только путем замены аккумулятора.

Шины могут спуститься

Автомобильные шины рассчитаны на постоянную смену точек давления. Поэтому, даже когда вам кажется, что вы поставили авто ровно, через месяц шины могут просто спустить.

Давление при простое идет на одну сторону, и в шинах появляются плоские участки и снижается давление воздуха. А еще могут появиться грыжи, которые вызовут взрыв покрышки при движении на больших скоростях.

Тормоза начнут ржаветь

Достаточно оставить авто без движения на несколько недель или месяцев, и появится первая ржавчина. Она начнет спаивать между собой диск и колодки и это сразу приведет к ухудшению эффекта торможения.

Кроме того, может появиться противный скрип, как будто кто проводит металлом по стеклу. Единственный способ этого избежать - выгонять авто хотя бы раз в неделю в поездку.

Топливный насос накроется

Топливо тоже не вечное, и, хотя многие в это не верят, оно может испортиться. Срок годности составляет от 3 до 6 месяцев. Дизеля - от 6 до 12 месяцев. После этого срока топливо становится вязким и может забить топливный насос.

Если он забьется, топливо либо не будет проходить в нужном количестве, либо просто перестанет попадать в двигатель. И вы просто не сможете завести машину.

В баке появится конденсат

Из-за перепадов температуры, особенно осенью и весной, начинает появляться конденсат. Он может попадать, в том числе и в бензобак. В этом нет ничего страшного, если вы ездите каждый день. При постоянной эксплуатации в бензобак не успевает попасть слишком много влаги.

Но на простое в баке может накопиться вода, которая плохо смешивается с бензином. И топливо вместе с водой попадет в двигатель, а это ухудшит работу мотора или выведет его из строя.

Масло начнет густеть

Масло необходимо для смазывания узлов авто - двигателя, трансмиссии и других. Когда авто регулярно эксплуатируется, то масло равномерно распределяется по узлам и предотвращает снос.

Но, если машина стоит на месте и ее долго не заводят, масло начинает терять свои свойства и может загустеть. Это забьет масляный насос и масло перестанет поступать в двигатель и трансмиссию. Это приведет к перегреву и перетиранию узлов, клину поршней и других частей двигателя.

В вашей машине заведутся новые жильцы

В автомобиле достаточно различных ходов, которые любят мыши, крысы, насекомые. Когда авто регулярно ездит, то максимум - это комары и мухи, которые влетели в салон.

Но при долгой стоянке грызуны и насекомые начинают считать авто статичным объектом и с удовольствием вьют там гнезда.

Кроме того, грызуны могут застрять в узлах авто и там погибнуть, а значит вашу машину наполнять трупные "ароматы". Еще грызуны любят грызть проводку и это приведет к короткому замыканию и пожарам.