Не дають субсидію через малу зарплату: українцям пояснили, що робити

Субсидія в Україні (колаж РБК-Україна)

Субсидію в Україні на оплату комунальних послуг можуть не надати, якщо зарплата бажаючого отримати пільги від держави менша за мінімальну. З такою проблемою зіткнулася мешканка Києва, яка через запроваджений карантин залишилася без доходу.

Як пояснили в органах соціального захисту, для отримання фінансової допомоги потрібно платити податки та внески навіть з мінімалки. Про це передає "Сьогодні".

За словами мешканки Києва Валентини, вона звернулась по субсидію, щоб "перезимувати" і не назбирати боргів. Однак жінка через 2 місяці після запиту отримала офіційну відмову.

У Мінсоцполітики зазначили, що остаточне рішення - надавати чи ні субсидії громадянам - приймають спеціальні комісії на місцях.

Житлова субсидія може призначатися за рішенням комісій, утворених райдержадміністраціями, виконавчими органами міських і районних рад на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Однак у випадку з Валентиною під час цих перевірок до акту жодних відомостей про свіжий ремонт або про нові меблі комісія не вносила. Киянка не розуміє, на підставі чого вона отримала відмову.

В таких ситуаціях потрібно вимагати протоколу рішення комісії, і вже з повним пакетом документів можна звертатися до юристів, розповідає адвокат.

При цьому важливо розуміти, що послуги можуть обійтися навіть дорожче, ніж сама субсидія. Зазначається, що охочим поборотися за держдопомогу доведеться викласти за це щонайменше 6 тисяч гривень.

Заяву на отримання протоколу - з поясненнями та посиланнями на норми закону й інші нормативні документи - приймають в управлінні, куди подають документи із запитом на субсидію. Після цього результат доведеться чекати протягом 10 днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні за певних умов одержувачів субсидій можуть зобов'язати повернути гроші.

Нагадаємо також, що Мінфін України вже підготував методику верифікації даних для перевірки одержувачів субсидій.